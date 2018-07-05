〈美光在陸禁售〉美光對結果表失望 影響Q4營收約1%惟單季營收目標不變

美光 (MU-US) 今 (5) 日晚間宣布，中國 2 家子公司已收到福州中級人民法院針對聯電 (2303-TW) 與晉華提起的專利侵權案所發佈的初步禁令，美光表示，對裁決結果感到失望，並堅信聯電與晉華的專利無效，且美光的產品並不侵害專利，至於受影響的產品約占美光年度營收逾 1%，將使美光第 4 季單季營收減少約 1%，但仍會與原先預訂目標相同。

美光指出，該初步禁令要求美光的中國子公司停止銷售或進口 Crucial 英睿達品牌的 DRAM 模組與 SSD 等產品，受影響的產品約占美光年度營收逾 1%，將使美光第 4 季單季營收減少約 1%，不過，美光預期，第 4 季營收仍會落在原先預訂的 80 億美元至 84 億美元目標間。

美光資深副總裁兼總法律顧問 Joel Poppen 表示，對福州中級人民法院的裁決感到失望，堅信聯電與晉華的專利無效，而美光的產品並不侵害專利，且該法院在還未給予美光辯護機會前，就發布這項初步裁決，判決結果並非經過適當的法律程序所裁定。

Joel Poppen 表示，美光已長期深耕中國業務發展，也與許多客戶建立深厚關係，將會持續積極抵禦毫無根據的專利侵權索賠，同時持續與客戶及合作夥伴密切合作。

美光先前曾在台灣控告 3 名員工竊取機密技術投靠聯電，並於 2017 年底在美國加州控告聯電侵害營業秘密。美光表示，聯電與中國福建晉華集體電路此次在中國提起的專利侵權訴訟，是為了報復美光先前分別在台灣與美國分別提起的刑事與民事訴訟，目前在美國的訴訟仍在進行中。