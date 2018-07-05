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〈美光在陸禁售〉美光對結果表失望 影響Q4營收約1%惟單季營收目標不變

美光對中國福州中級人民法院針對聯電與晉華提起的專利侵權案的裁決結果表示失望。(圖：AFP)
美光對中國福州中級人民法院針對聯電與晉華提起的專利侵權案的裁決結果表示失望。(圖：AFP)

美光 (MU-US) 今 (5) 日晚間宣布，中國 2 家子公司已收到福州中級人民法院針對聯電 (2303-TW) 與晉華提起的專利侵權案所發佈的初步禁令，美光表示，對裁決結果感到失望，並堅信聯電與晉華的專利無效，且美光的產品並不侵害專利，至於受影響的產品約占美光年度營收逾 1%，將使美光第 4 季單季營收減少約 1%，但仍會與原先預訂目標相同。

美光指出，該初步禁令要求美光的中國子公司停止銷售或進口 Crucial 英睿達品牌的 DRAM 模組與 SSD 等產品，受影響的產品約占美光年度營收逾 1%，將使美光第 4 季單季營收減少約 1%，不過，美光預期，第 4 季營收仍會落在原先預訂的 80 億美元至 84 億美元目標間。

美光資深副總裁兼總法律顧問 Joel Poppen 表示，對福州中級人民法院的裁決感到失望，堅信聯電與晉華的專利無效，而美光的產品並不侵害專利，且該法院在還未給予美光辯護機會前，就發布這項初步裁決，判決結果並非經過適當的法律程序所裁定。

Joel Poppen 表示，美光已長期深耕中國業務發展，也與許多客戶建立深厚關係，將會持續積極抵禦毫無根據的專利侵權索賠，同時持續與客戶及合作夥伴密切合作。

美光先前曾在台灣控告 3 名員工竊取機密技術投靠聯電，並於 2017 年底在美國加州控告聯電侵害營業秘密。美光表示，聯電與中國福建晉華集體電路此次在中國提起的專利侵權訴訟，是為了報復美光先前分別在台灣與美國分別提起的刑事與民事訴訟，目前在美國的訴訟仍在進行中。

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