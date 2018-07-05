穩坐生技股后 大江生醫6月營收逾6億創新高

大江生醫 (8436-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收 6.23 億元，年增 86.39%，連續四個月刷新歷史新高，第 2 季營收為 16.26 億元，季增 27.53%、年增 75.4%，連續 16 個季度寫下年增正成長，累計上半年營收 29.02 億元，年增 64.37%。大江生醫穩坐生技股后寶座，今日收盤價 505 元。

大江生醫公布 6 月合併營收 6.23 億元，連續四個月創下單月營收歷史新高，月增 19.5%、年增 86.39%，上半年自結營收 29.02 億元，年增 64.37%，今年營收及獲利都有望雙創新高。

大江生醫指出，由於中國大陸客戶需求旺盛，使得上海機能性飲料廠 S8 產能利用率攀升，挹注營收動能。以地區別觀察，中國大陸目前營收占比為 6 成、東南亞市場約為 3 成。

大江生醫表示，自去年底發表的雙營劑型，利用微脂體技術，突破油水配方限制，使用在保健食品及面膜等主要產品上，明顯挹注營收業績表現，在新品銷售及舊品回購上都有

大江生醫最近股價表現亮眼，躋身 500 元俱樂部，登上高價股第 8 名，以生技類排名，僅次於精華。昨 (4) 日盤中 548 元，再度刷新歷史高價，今日股價回檔，收在 505 元。