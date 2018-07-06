盤前財經大事搶先讀2018年7月6日

今日操盤前瞻

中國對美國加徵關稅 25% 生效

美中互課 340 億美元商品關稅生效

美國 6 月非農就業人口

日本 5 月家庭支出

除權息：豐興、新鋼、元富證、崇越電、曜越、東洋、寶成、欣高、鮮活果汁 - KY、紅馬 - KY、新揚科、新洲、勤誠、旭源、佑華、東友、和椿、華祺、鼎翰、隆達

增資股上市：全銓

聯發科真有望？傳蘋果 2020 年停用英特爾 5G 數據機晶片

科技部落格《9to5Mac》引述以色列財經報紙《Calcalist》稱，蘋果 (Apple) (AAPL-US) 已經知會英特爾 (Intel) (INTC-US)，蘋果 2020 年產品線都將不再使用英特爾 5G 數據機晶片。閱讀全文...

Fed 會議記錄：美國貿易政策對經濟造成的負面風險 已見加劇

根據週四公布的聯準會 (Fed) 會議記錄顯示，聯準會於 6 月初認為，美國貿易政策的負面風險已見加劇，可能對企業信心與投資支出造成負面影響。閱讀全文...

〈美光在陸禁售〉對結果表失望 影響 Q4 營收約 1% 惟單季營收目標不變

美光 (MU-US) 昨 (5) 日晚間宣布，中國 2 家子公司已收到福州中級人民法院針對聯電 (2303-TW) 與晉華提起的專利侵權案所發佈的初步禁令，美光表示，對裁決結果感到失望，並堅信聯電與晉華的專利無效。閱讀全文...

〈外匯存底變動〉央行罕見書面信心喊話 貿易戰對台經濟影響有限

由於市場對貿易戰瀰漫著高度擔憂的氣氛，外資潰逃壓力持續加重，台灣央行今 (5) 日罕見發布書面資料表態貿易戰的看法，強調目前美中貿易摩擦對台灣經濟的影響有限。閱讀全文...

〈外資撤台〉6 月淨匯出 575 億元 連 3 個月流出近 2000 億元

金管會今 (5) 日公布外資最新動向，6 月外資淨匯出 18.84 億美元 (約新台幣 575 億元)，已連續 3 個月淨匯出，金額共達 65.38 億美元 (近新台幣 2000 億元)。閱讀全文...