〈貿易戰前夕〉經濟學家：台灣全球價值鏈參與度高 貿易戰受害程度恐高於美中

美、中兩國預計於週五 (6 日) 互徵關稅，顯示雙方在貿易上的針鋒相對即將引爆。

《路透》報導，經濟學家指出，除了中美兩國無可避免受到衝擊之外，與全球供應鏈緊密結合的經濟體，如台灣、匈牙利、南韓及新加坡等等，痛苦程度可能超過中美。

倫敦 Pictet Asset Managemen 的模型估計，美國加課的 10% 關稅完全轉嫁給消費者，可能會使全球經濟陷入通貨緊縮，使企業收益減少 2%。但考慮到許多國家的經濟緊密融入全球價值鏈，參與度愈高的國家，也會受害愈深。

Pictet 資產配置首席策略師 Luca Paolini 警告，全面的貿易戰是場「零和遊戲」，一旦貿易戰開打，台灣、韓國、新加坡、匈牙利、捷克共和國及愛爾蘭等開放型經濟體的痛苦程度，甚至會超過美國或中國。

全球價值鏈參與度的概念包含了原料的出口之外，再加上各種附加價值添增後的出口總和。由統計圖表來看，前 5 名為盧森堡、台灣、斯洛伐克、匈牙利及捷克，台灣的參與度 67.6% 名列第二。

全球價值鏈參與度排名（圖表取自路透）

其中，台灣是科技與半導體行業的中心，例如鴻海就負責蘋果的 iPhone 及其他幾種主要設備的代工及組裝，IC 產業占到台灣佔台灣出口總額的 40%。

匈牙利在歐盟以外最大的貿易夥伴就是美國，由於擁有龐大的製造業基礎，特別是在汽車業，匈牙利因此獲得大量的外國投資。汽車及汽車零件的出口，是匈牙利出口最大的兩項產品，在 2016 年合占全國出口的 15%。