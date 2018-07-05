貿易戰 以往難以想像 現今大幅惡化

根據 MarketWatch 分析報導，僅僅幾個月前，貿易戰的威脅猶遠在天邊，現在却已讓眾人憂心不已。

川普政府已經針對數百億美元的鋼與其他外國商品課徵關稅，也引來了其他國家的報復性制裁。

川普總統現在還威脅將進一步課徵關稅，下一回合戰場，目標指向汽車。他說，汽車可是一個大項目。

強勁的經濟，讓美國在與其他國家之間的貿易爭議中，明顯佔了上風，短期尤其明顯。

由於國內經濟規模龐大，美國對進出口的依賴，已經有所減緩。而且，除中國外，美國經濟成長較其他國家都更為快速。第二季成長率可能創新 15 年高點。

然而，經濟學家警告，貿易爭端不斷惡化，將於 2018 年下半年形成嚴重拖累。尤其白宮似乎一心擴大貿易戰的層面，先是針對中國大陸，而後歐洲，加拿大與墨西哥亦捲入，如今南韓與印度也遭牽扯入內。

德意志銀行分析師估計，一旦全面貿易戰爆發，美國 GDP 成長率可能減少 1 個百分點。

這聽起來似乎不大，然而自 2009 年中，大衰退結束以來，美國每年 GDP 平均成長率僅 2%。亦即貿易戰可能讓經濟成長率減半，屆時企業將減少雇用新人，投資也會延後。

德意志銀行分析師說，這不必然會導致衰退，但明顯具有此一風險。

目前為止，大多美國人尚未受到波及。對美國商品開徵的報復性關稅，才剛生效，得花一段時間，物價上漲才會逐漸滲入到整體經濟。

但是，物價上漲幾乎確定即將來到。