梅克爾：如果川普繼續「一意孤行」 那就等着全球金融危機吧

德國總理梅克爾再一次向美國總統川普發出警告。

梅克爾周三在德國下議院發表講話時表示，美國如果對歐洲汽車加征進口關稅，那麼其後果要比加徵鋼鋁關稅「嚴重得多」。

她還特別暗示，如果美國與各國的貿易戰全面爆發，那麼新一輪全球金融危機的到來將不可避免。她稱：

如果不是因為我們在 G20 框架下協同行動，如果我們沒有在互助精神下以多邊的方式進行合作，那麼全球金融危機就不可能這麼快得到解決。

梅克爾還表示，川普關於美國貿易逆差的觀點言過其詞，如果將服務項目也統計在內，那麼美國對歐盟實際上存在貿易順差。

如果將數字服務等服務項目包括在內，那麼會得出一張完全不同的貿易平衡表，其中美國對歐盟會出現順差。

只統計商品而不統計服務的做法是過時的。

梅克爾強調，對於這些衝突各方應該盡力予以化解，避免演變為一場真正的戰爭。

對於歐盟來說，汽車出口非常重要，尤其是德國。按金額計，德國就貢獻了全球超過 20% 的汽車出口量，是全球最大的汽車出口國。如果美國真的對歐盟汽車徵收關稅，受傷最重的將是德國車企。因此，川普此次瞄準汽車行業，無疑是戳到了梅克爾的痛點。

5 月 31 日，美國宣布對包括歐盟在內的主要貿易夥伴附加徵收 25% 的鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅，從 6 月 1 日起生效。此後幾天，歐盟委員會宣布，作為對美國加征鋼鋁關稅的反制措施，歐盟將從 6 月 22 日起對自美國進口的價值 28 億歐元的產品加征關稅。然而一波未平一波又起。6 月 22 日川普再發推文威脅稱，將對歐盟進口汽車全部加征 20% 的關稅。

在被川普威脅將對汽車徵收高額關稅後，歐盟拒絕對美國單邊讓步，但正在研究與美國、韓國、日本等大型汽車出口國達成多邊協議，互相降低一些汽車產品的關稅，以避免同美方展開全面貿易戰。

目前，目前美國汽車進入歐盟市場需繳納 10% 的關稅，而歐盟汽車進入美國市場的關稅稅率僅為 2.5%。