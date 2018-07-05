通膨壓不住 菲律賓央行放風聲8月將再次升息

由於菲律賓最新的通膨數據加速飆升至 5.2%，超過了市場和政府的預測，來到五年高點後，菲律賓央行表示，誓言將該國的通膨率恢復到目標區間，預計將在 8 月份再次升息。

6 月份通貨膨脹率從 5 月份的 4.6% 加速至 5.2%，超過了央行 4.3-5.1% 的預期。通貨膨脹上升的原因是食品，運輸，住房，公用事業和燃料價格上漲，食品、酒精飲料和煙草價格較高。

而菲律賓最新的通膨數據，也給菲國總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 政府施加巨大壓力，政府正面臨著民眾對商品價格飆升的批評。

面對比預期更加飆升的價格上漲，許多經濟學家預計菲國央行將在 8 月份的政策會議上提高基準隔夜利率。野村經濟學家 Euben Paracuelles 和 Charnon Boonnuch 預測將升息 25 個基點，使基準利率上升至 3.75%。

「針對 6 月份的高通膨，政府可能需要在 8 月份的會議上做出進一步的貨幣政策回應，並採取更積極的經濟政策。」安泰銀行經濟學家 Joey Cuyegkeng 表示。

菲國央行行長 Nestor Espenilla 則表示：「我們將重新檢視並更新我們的通膨預估，因為這將決定我們下一次調整貨幣政策的力道和時機。」

Nestor Espenilla 也再次重申，菲國央行將會把通膨率降至 2% 至 4% 的目標區間。

在通膨數據公佈後，菲律賓證交所指數下跌 1.35%，結束其連續四天的漲勢。另外，今日早盤 Ayala Land 下跌 1.4%，SM Prime Holdings 則下跌 0.4%。

週一 (2 日)，通膨上升促使杜特爾特的經濟團隊將預算赤字上限從 3% 提高到 2019 年的國內生產總值的 3.2%，對菲律賓政府來說，將更難實現促進經濟成長和維持財政紀律的雙重目標。