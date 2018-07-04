〈房產〉建商大舉購地待推案 顏炳立仍看淡明年預售屋行情

建商去年下半年起陸續進場購入建地，全台已連續 3 個季度土地交易金額跨越 400 億元大關，今年第 2 季土地所有權前 10 大買方清一色為建商，不過戴德梁行董事總經理顏炳立卻持保守看法，不看好明年預售屋行情。

顏炳立今 (4) 日指出，今年上半年住宅土地交易呈現爆量走勢，新建案估將於明年下半年推案，整體在市場「讓利」趨勢下，預估 2019 年的預售屋行情還是不振。

根據統計，2018 年第 2 季土地交易量 (含地上權) 為 473 億元，去年第 4 季至今已連續 3 季突破 400 億元門檻。外資商仲戴德梁行統計，全台土地市場交易的 5 年均量為新台幣 1244 億元，2018 上半年才剛結束，扣除地上權後的土地所有權交易量即高達 807 億元，下半年全台重劃區土地將持續釋出，加上京華城、雙子星等超大型土地標售案，2018 年土地交易量可望輕易越過 5 年均線。

戴德梁行分析指出，今年第 2 季前 10 大土地所有權交易的買方清一色為建商，且土地屬性非商即住，此現象近為 10 年來首見，除宣告建商已強勢回歸土地市場外，購地價格也持穩。

而今年 1-5 月全台建物買賣移轉棟數達 11.2 萬棟，相較於去年同期成長了 9.32%。相對於 2017 全年的 26.6 萬棟，戴德梁行指出，此成長趨勢頗有將 2018 全年買賣移轉棟數推向 29 萬棟的潛力，但年底選舉可能對逐漸增溫的買氣增添變數。

戴德梁行分析，從 27 萬棟到回復 33 萬棟的 10 年均量，要逼出這 6 萬棟的年度買盤，建商除需面對量與價的天人交戰外，還需突破兩次重大選舉的市場衝擊，相當具有挑戰性。

信義房屋 (9940-TW) 引用內政部最新全台買賣移轉棟數統計指出，5 月全台房屋買賣移轉棟數為 2.69 萬棟，是近 29 個月以來新高，月增 40%，年增 16.8%，累計全台前 5 月房屋移轉棟數 11.2 萬棟，也是近 4 年以來同期最高，從移轉棟數的表現來看，房市交易量已經脫離谷底的低量期。

而永慶房產集團業務總經理葉凌棋則推估，今年全台上半年的全台買賣移轉棟數約為 13.5-14 萬棟，年成長幅度為 5-8%，而以目前的交易量推估，全年房市全台買賣移轉棟數落點應在 27.5-29 萬棟之間，年增幅為 3-9%；但全年房市由緩跌轉為平盤橫向整理格局。

資料來源：戴德梁行

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/