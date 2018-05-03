〈房產〉4月住展風向球分數續揚 燈號連2黃藍燈 穩定復甦有疑慮

代表北台灣新建案市況的住展風向球，4 月分數來到 33 分，較 3 月增加 1.5 分，但反映在對應燈號仍為黃藍燈，為今年以來連 2 個月亮出黃藍燈，市場研調機構住展企研室經理何世昌表示，4 月風向球分數雖然持續挺升，但卻「強中透弱」。何世昌分析，因為分數上揚主要是由預售與成屋供給量大增所致，但買氣卻未能進一步提升，房市能否穩定復甦仍有疑慮。

住展調查指出，4 月是房市傳統推案旺季，新建案一如預期蜂擁而出，預售屋推案量續增至 500 餘億元，單一案量達 15 億以上的指標案為中正「冠德羅斯福」與「森城大院」、大同「京王」、萬華「岳泰峰鼎」、南港「東本木」、板橋「歡喜市」與「興富發大悅」、土城「風華」、汐止「福德 ONE」與「采采良品」、林口「旺洲逸品極 - 逸品」、五股「藍田御」、中壢「昭揚君悅」、蘆竹「宜誠心天地」與「宜誠一極」。

同時，4 月成屋新增供給量也同步走升，放量至 1500 百多戶左右，單一案量逾 15 億以上的指標案為中和「齊家一品苑」、土城「土城日月光」、新莊「麗寶 ALL IN ONE」。

住展指出，4 月雖然新建案大量釋出，但代銷業者刊登廣告的意願依然不高，4 月報廣告量僅約 1.4 萬批，較 3 月微減。從釋出廣告的建案來看，成屋案廣告量仍多於預售；但無論預售或成屋，多數建案銷售策略還是鎖定低自備。至於議價率變動並不大，與 3 月維持同樣水準。

同時，建商推案信心持續走高，但消費者反應卻不理想，4 月看屋來客組數較 3 月驟減約 2 成，級距分數連降兩級。4 月第一周雖有 5 天連假，整體來人量僅與 3 月持平；4 月第 2 周，來人量明顯下滑，下滑的狀況持續到 4 月底仍不見回升跡象。

而調查顯示，4 月成交組數方面也同步下探，成交量從第 2 周起開始走低，4 月全月成交量較 3 月減少約左右，各縣市無論蛋黃、蛋白區受影響狀況差不多。在大台北各區域中，僅板橋江翠北側、土城暫緩發展區、新竹地區仍維持好表現外，其餘區域多無所倖免，成交組數下挫。

何世昌分析，市況突然停滯的原因，研判與中國在台灣海峽軍演有關；軍演消息在第 2 周曝光，當週假日來人量就忽然減少。不過，軍演畢竟只是短暫性因素，而軍演過後市況仍無法回復的主要因素，應與「失望性不買」關聯性較大；由於近期高價案增多、議價空間縮小，買方期望的有感降價得不到回應，導致市況往下走弱，買氣可能流至相對便宜的中古屋市場。