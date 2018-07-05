從電動滑板車到無人駕駛汽車 谷歌已成出行領域「超級玩家」

不管是電動滑板車、無人駕駛汽車還是飛行汽車，只要是未來人們出行所需的交通工具，谷歌母公司 Alphabet 似乎都想插一腳，而從風投到地圖工具的全產業鏈布局，也讓它有足夠的底氣去施展手腳。

CNBC 援引 Gartner 研究負責人 Mike Ramsey 表示，Alphabet 不僅僅是對出行領域有興趣，更是已經成為這一領域的超級玩家。

就興趣而言，英國《金融時報》近日報導提到，在電動滑板車初創公司 Lime 最新一輪 3 億美元融資中，Alphabet 旗下風投機構 GV 領投，Alphabet 自身也直接參與了投資。

從目前已有的布局來看，Alphabet 在出行領域可以算得上是遍地開花。

在風投方面，旗下三家機構成為 Alphabet 的投資利器，其中 GV 專注於投資早期階段企業，CapitalG 專注於增長期企業，Gradient 則重點投資於人工智慧領域。

除此之外，如上文所提及，Alphabet 自身經常也直接參與投資。除了投資 Lime，Alphabet 直接參投的公司還包括東南亞打車公司 GoJek 以及馬斯克旗下的 SpaceX。

從 Alphabet 在出行產業的觸角來看，GV 是 Uber 的早期投資者，CapitalG 則投資了 Uber 勁敵 Lyft。其中 Uber 正緊鑼密鼓地打造自己的飛行汽車，Lyft 則有布局單車和電動滑板車的計劃。

除了利用資本布局出行領域，谷歌地圖也是 Alphabet 的利器。comScore 數據顯示，美國 55% 的智慧型手機用戶使用谷歌地圖，在全世界範圍內谷歌地圖的月活躍用戶超過 10 億，用戶在其中可以直接使用叫車服務。

此外，Alphabet 旗下還有一款眾包地圖應用 Waze，以及車載嵌入式操作系統 Android Automotive，後者已經有奧迪、沃爾沃等合作夥伴。

在資本與技術的加持下，大舉布局當前火熱的無人駕駛汽車領域也就水到渠成。Alphabet 旗下自動汽車汽車公司 Waymo 上月初宣布，計劃在今年推出「全球首個無人駕駛運輸服務」，人們可以使用智慧型手機應用程序來預定無人駕駛汽車服務。

Waymo 當時表示，擴大與菲亞特克萊斯勒的合作，為其無人駕駛車隊增加多達 6.2 萬輛小型貨車，這是 Waymo 現有無人車數量的 100 倍之多。

Waymo 還表示，將按計劃在今年晚些時候推出全球首款自動駕駛出租車服務，讓乘客能通過 Waymo 的應用叫車。Waymo 稱其自動駕駛汽車已經在公路上測試了 600 萬英里（966 萬公里），計劃未來數月在亞利桑那州鳳凰城推出打車服務，然後推廣到更多地區。

除了 Alphabet 在公司層面的布局外，其創始人 Larry Page 和 Sergey Brin 個人在出行領域也有投資。其中 Page 投資的飛行汽車公司 Kitty Hawk 近日宣布推出一款升級版的飛機汽車，Brin 則據稱在打造一款高科技熱氣球。