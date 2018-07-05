美駐德大使見3大車商 提美歐汽車零關稅 解貿易爭端

據德國媒體報導，美國駐德國大使週三 (4 日) 與德國車商高層會面，提出避免課稅的妥協性方案，表示如果歐盟率先取消美國進口車的關稅，美國也不會對歐盟汽車徵收關稅。

美國駐德大使 Richard Grenell 會見了德國三大車商，包括戴姆勒 (Daimler) 執行長柴奇 Dieter Zetsche、BMW 執行長 Harald Krueger 及福斯集團 (Volkswagen) 執行長 Herbert Diess，做出上述建議。

知情人士透露，指 3 大車商將支持零關稅，並加強遊說。此外，如果可以避免關稅上升，他們願意聯合承諾，保持對美國的投資水準。相反地，如果川普提高歐盟進口車關稅，他們就可能從美國撤出生產。

3 大車商週三股價均走高，Daimler(DAI-DE) 漲 0.55%，收 56.38 歐元；BMW(BMW-DE) 漲 0.09%，收 77.77 美元；Volkswagen(VOW-DE) 上漲 0.57%，報 140.90 歐元。

Daimler 股價上漲

美國總統川普近來強調，美國與歐盟的汽車貿易存在巨大失衡，並表示美國商務部已在進行調查，如果認定有損美國國家安全，可能對所有歐盟組裝的汽車加課 20% 的關稅。

歐盟目前對從美國進口的汽車徵收 10% 關稅。美國對歐盟汽車徵收 2.5% 的關稅，對卡車徵收 25% 的關稅。

德國經濟部發言人表示，布魯塞爾的歐盟執委會正在處理與美國的貿易爭端議題。歐盟執委會發言人說，執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 會在本月稍晚與川普商談貿易問題。