英國商會：脫歐談判進展及內容不明確 企業界正失去耐性

代表英國數千家企業的英國商會 (BCC) 週二表示，由於英國脫歐談判缺乏明確性和進展，企業正在失去耐心。

英國商會公布一個包含 23 個「現實問題」的清單，要求英國政府進一步說明。他們說，企業界迫切需要答案，但距離脫歐不到 9 個月，英國政府這 2 年只回答了兩次。這個清單主要涵蓋主題包括增值稅、關稅、海關檢查及法規等。

英國商會總幹事 Adam Marshall 在聲明中表示，企業界現在對這些問題的了解，並不比公投後第二天的時候更多。他說，過去 2 年，企業界一直保持耐心。但隨著脫歐時限逼近，企業界的耐心已經幾乎用完。

據 Baker McKenzie 律師事務所上週發布的一項調查顯示，在 2016 年 6 月英國脫歐公投後，近一半的歐盟企業已經減少了對英國的投資。包括空中巴士 (Airbus) 及 BMW 等大企業均警告，目前正重新審視對英國的投資。Airbus 指出，如果英國脫歐沒有達成貿易協議，可能被迫退出英國。

英國商會指出，包括脫歐問題、利率上升、貿易戰風險和油價上漲等各項不確定因素，都在損害市場情緒。上個月他們將英國 2018 年經濟成長預測，由 1.4% 下調至 1.3%，並警告英國經濟面臨自金融危機以來最疲弱的 1 年。

英國政府發言人表示，英國有信心與歐盟達成協議，以確保貿易盡可能自由和無摩擦。政府會進一步了解企業界的擔憂，確保在 2020 年 12 月談判過渡期間，企業仍可依與現在相同的條件營運。