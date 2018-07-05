陽明與正榮汽船、Costamare簽約 承租10艘萬TEU級貨櫃輪

陽明海運 (2609)4 日與日本船東正榮汽船株式會社(Shoei Kisen Kaisha, Ltd.) 及希臘船東 Costamare 分別簽訂貨櫃輪租約，由陽明總經理林文博與正榮汽船社長檜垣幸人及 Costamare 執行長 Mr. Konstantinos Konstantakopoulos 代表簽署。陽明共承租 10 艘萬 TEU 級全貨櫃輪，包括 5 艘 11,000TEU 及 5 艘 12,000TEU 級船舶，預計於 2020 年第二季至 2021 年第三季陸續竣工起租。面對於 2020 年後即將生效之 IMO 海洋環保法規，陽明海運表示，此批新承租船舶無論在節能油耗、船用燃油限制含硫量、壓艙水處理系統等，均能符合新的環保規定，屆時隨著船舶之交付，將使陽明海運更具有環保競爭優勢。



此型船舶將採用新型雙島式 (twin-island) 設計，同時兼具類似於歐、亞主要航線之超大型船舶之優勢，可增加貨物裝載空間，又可降低甲板上貨櫃影響駕駛台視線的情況，減少瞭望死角；且船身較短及較窄之特性可改善超大型貨櫃船的碼頭作業效率及滯港時間，更可靈活的通行於巴拿馬運河及進出全球主要港口，未來陽明海運也可依此船舶特性，做更彈性的航線配置規畫。



陽明的營運船隊現有 106 艘貨櫃輪，總運能逾 60 萬 TEU，隨著這些新船交付，陽明海運也將搭配老舊長租船租約到期及自有船的汰售，持續優化船隊結構、降低營運成本，進而提供更好的運送服務。