鮮活果汁-KY6月營收年增一成 第三季續增溫

鮮活果汁 - KY(1256) 受惠旺季效應與新客戶持續增加，6 月合併營收為 3.26 億元，較去年同期保持雙位數成長達 10.13%，累計 1-6 月合併營收為 16.35 億元，年增 14.95%，隨客戶展店數高速成長，第三季營運表現可望再增溫。看好中國華南地區新興手搖茶飲品牌數量成長迅速，鮮活已在廣東、天津廠同步擴增一倍產能，預計今年底完工，明年上半年陸續投產。 6 月合併營收為 3.26 億元，較去年同期保持雙位數成長達 10.13%，主要源於旺季效應與新客戶持續增加所致，整體來看，華南地區由於旺季期間更長，加上手搖茶業者相繼在當地推出新品牌，廣東廠營收表現的年成長幅度優於平均值。



鮮活表示，華南地區是中國手搖茶飲市場的領頭羊，眾多品牌都是自華南地區火紅後再擴散到中國其他地區，公司提供客戶客製化且少量多樣選擇，因此爭取到與多家手搖茶品牌獨家合作機會，加上華南地區的水果種類豐富，對於以提供新鮮健康果汁飲品的鮮活來說，廣東廠具備相當重要的戰略意義。



由於華南地區新興手搖茶飲品牌數量的成長迅速，廣東廠已進行產能擴充動作，產能會由目前的每年 10,000 噸，於明年擴增一倍為 20,000 噸，再考量品牌擴散效應，公司亦同步擴增天津廠產能，產能亦將由目前的每年 10,000 噸，於明年擴增一倍為 20,000 噸，預計兩座新廠於今年底完工，明年上半年陸續投產。



隨著季節時序進入旺季，鮮活預期第三季營運表現可望再增溫，加上果汁飲品與消費者的健康意識增強密不可分，公司看好中國手搖茶市場對於濃縮果汁的需求將持續成長，而新開發產品如糖漿與口感添加物等，在公司所推出非 me too 產品情況下，並未受價格競爭影響，且隨客戶展店數高速成長而明顯受惠。展望後市，公司持正向樂觀看法，受惠於新品開發、新客戶加入與新廠效益等挹注下，預估今年在中國的策略佈局綜效將持續發揮。