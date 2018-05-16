搭上新南向政策 陽明海運投資臺印貨櫃倉儲物流開幕

為響應政府新南向政策及看好東南亞市場經濟發展，陽明海運 (2609) 與臺灣港務股份公司及印尼當地相關業者共同投資「臺印貨櫃倉儲物流公司（P T. FORMOSA SEJATI LOGISTICS）」昨 (15) 日於印尼泗水舉辦開幕儀式，該公司資本額為 500 萬美元，初期實收資本額為 125 萬美元，主要負責印尼泗水內陸貨櫃堆場及物流倉儲等業務。透過新設的海外投資公司，陽明海運可立即享有成本的節省，未來也將可大規模整合印尼泗水港之周邊業務，同時提升當地貨櫃堆場及倉儲等服務。陽明海運表示，看好印尼在眾多東南亞國家中具人口紅利，過去 10 年平均經濟成長率高達 5.8%，且根據國際貨幣組織 (IMF) 預估，2018 年印尼經濟成長率為 5.3%，較全球經濟成長率高出 1.4%，經濟具穩定成長趨勢，航港產業發展也值得期待。陽明海運長期在印尼經營海運與物流等業務，相信透過與航港上下游關聯產業的合作，未來在泗水及印尼各區域的發展將更具優勢。



陽明海運指出，隨著臺印貨櫃倉儲物流開幕，陽明海運在東南亞地區的投資項目也將從代理行、物流事業，拓展到堆場事業，未來也將持續地尋求產業間各種經營模式的合作，達到降低營運成本、增加營收的目的，並提供客戶更多元的運送服務。

