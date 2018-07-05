受惠被動元件漲價 大毅股價強勢反彈 下半年將有更好表現

大毅 (2478) 股價強勢反彈，相較昨日逼近跌停，今日盤中一度攻上漲停 114.5 元。日前大毅也應主管機關要求公告 5 月營收 5.22 億元，稅後純益 0.75 億元，年增 837.5%，每股盈餘 0.4 元，年增 794.8%。觀看該公司 5 月每股盈餘 0.4 元，年增 794.8%，就賺贏今年第一季每股盈餘 0.14 元，也優於 4 月每股盈餘 0.37 元。今年大毅累計前五月稅後純益 1.69 億元，每股盈餘 0.88 元。



法人對此分析，以今年第一季來看，大毅在第一季稅後純益約 0.25 億元，每股盈餘 0.14 元，首季獲利還是低於去年同期及上一季表現。但以該公司 5 月自結獲利來看，單月稅後純益 0.75 億元，較首季獲利成長二倍多，顯示大毅也受被動元件產品漲價等題材，陸續顯現出效益。



另外，大毅今年第一季因匯損及認列庫藏股轉讓員工費用，導致單季每股盈餘只有 0.14 元，法人表示，假設該公司第二季剔除相關費用，及有匯損回沖，加上被動元件相關族群近來強勢拉升下，預估大毅第二季每股盈餘有望至 1 元以上，今年第三、四季也可望有更好表現。