巨大擬砸4800萬歐元設匈牙利新廠 2019年H2第一期廠房投產

繼投資 1350 萬歐元，插旗荷蘭設立物流中心後，巨大 (9921) 進一步擴大歐洲佈局，選定在匈牙利投資設立新廠，第一期投資金額為 1,500 萬歐元 (約合新台幣 5.3 億元)。巨大提到，匈牙利廠佔地總面積為 22 公頃，預計總投資額 4,800 萬歐元，將分三期進行投資，第一期投資金額為 1,500 萬歐元。廠房也將分期興建，第一期廠房預計於 2019 年下半年完工投產，初期產能規劃為 30 萬台，生產產品將以歐洲當地所需自行車及電動自行車為主。歐洲時間 7 月 4 日下午由巨大集團董事長杜(糸秀) 珍、執行長劉湧昌與匈牙利外交貿易部副部長 Mr. Levente Magyar 共同宣布此投資案，並預計於 5 日下午前往距離首都布達佩斯約 80 公里的設廠所在地─北匈牙利省珍珠市舉行動土典禮。



巨大集團董事長杜 (糸秀) 珍表示:「全球市場瞬息萬變，接近主要市場設立工廠短鏈供應，快速反應市場需求，是必然趨勢。匈牙利位處中歐，擁有優良地理位置及完善的運輸網路，未來捷安特產品可以藉此將產品銷售到東歐及歐洲內陸，這是巨大決定到匈牙利設立新廠的重要原因。」



匈牙利投資促進局主席 Robert Esik 則表示，經由這項新的投資，Giant 不僅將成為匈牙利首家自行車製造商和出口商，而且還是珍珠市地區發展的重要參與者。Giant 的投資提供當地供應商參與的機會並建立強大的供應鏈，進而有助於強化本國的自行車行業。我相信 Giant 對匈牙利的意義遠遠超過僅為製造公司，因為通過其強化的銷售和服務網絡，也將促進自行車文化，並提高自行車運動的人口。



巨大指出，擴大歐洲佈局，再次展現 Giant 長期在歐洲發展的決心和誓諾；另外，利用歐洲設廠結合海外廠的資源，對於關稅及運輸成本的負擔也將相對減輕，將有助於提升 Giant 在歐洲的競爭力並擴大歐洲市場佔有率。



捷安特匈牙利廠位於珍珠市，座落在匈牙利北部，M3 號歐洲高速公路和國家公路 E71 和 E3 公路橫貫其中，交通便利。過去曾是礦業城市，具備優良工業基礎，目前為中東歐重要的紅酒產區。當地有兩所大學、五所中學，足供應未來人才需求。