電動自行車熱賣 巨大砸1350萬歐元在荷蘭設立物流中心

巨大 (9921) 宣佈投資 1350 萬歐元 (約合台幣 4.86 億元)，在荷蘭的 Lelystad 設立歐洲物流中心。巨大表示，此一物流中心，除持續強化原有巨大荷蘭製造廠的實力外，未來將擔任物流、倉儲、售後服務暨維修中心的任務，以就近支援整體歐洲市場，尤其是因應近期電動自行車快速成長的需求，而此物流中心的設立，預計在三年內為當地創造出近百個就業機會，也是未來全球重要戰略佈局之一。巨大董事長杜(系秀) 珍表示:「巨大公司與荷蘭的淵源已長達 30 多年。1986 年巨大公司決定 Giant 品牌走向國際化經營，就是從歐洲的荷蘭開始。選擇荷蘭為歐洲總部的原因，除了地處西歐中心，通訊及交通都非常方便，周邊設施也相當完善外；荷蘭人通曉多國語文、會做生意的特質更對 Giant 順利推展至歐洲其它各國助益良多。」



Giant 目前在歐洲年銷售超過 40 萬台各類型自行車及電動車。巨大指出，過去 30 多年來，已在荷蘭登記四家公司：Gaiwin B.V. / Giant Europe B.V./Giant Benelux B.V. / Giant Europe Manufacturing B.V. 。 其中，Giant Europe Manufacturing B.V. 是巨大為快速反應市場需求，於 1996 年投資 3,000 萬荷蘭盾 (約合台幣 5 億元) 在荷蘭 Lelystad 設立的第一家歐洲廠。



巨大認為，西歐是高級自行車的主力市場，荷蘭物流中心的設立，顯示公司不只擁有製造強項，並且將以高品質製造，配合先進的物流供應鏈，並結合在地銷售的零售網絡，提供貼近當地需求的售服暨維修服務，因應歐洲消費者全方位的需求，也全面拓展在歐洲區域的影響力。

