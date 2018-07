[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/04 107/07/03 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信拉丁美洲基金 6.45000 6.31000 0.14000 2.21870

瀚亞巴西基金 4.35000 4.26000 0.09000 2.11268

柏瑞拉丁美洲基金 8.82000 8.64000 0.18000 2.08333

元大實質多重資產基金 - 新台幣 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381

元大實質多重資產基金 - 美元 9.72400 9.55900 0.16500 1.72612

元大巴西指數基金 5.20600 5.12300 0.08300 1.62014

野村巴西基金 5.08000 5.00000 0.08000 1.60000

匯豐資源豐富國家債券基金 - 月配型 5.38010 5.29730 0.08280 1.56306

富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 單日正向兩倍基金 29.22000 28.78000 0.44000 1.52884

匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.19000 0.12000 1.46520

元大實質多重資產基金 - 人民幣 10.24000 10.10000 0.14000 1.38614

永豐歐洲 50 指數基金 - 新臺幣類型 10.24000 10.10000 0.14000 1.38614

華南永昌 Shiller US REITs 基金 (月配新台幣) 10.31000 10.17000 0.14000 1.37660

華南永昌 Shiller US REITs 基金 (累積新台幣) 10.49000 10.35000 0.14000 1.35266

野村泰國基金 39.52000 39.00000 0.52000 1.33333

群益創新科技基金 37.08000 36.60000 0.48000 1.31148

日盛精選五虎基金 40.23000 39.72000 0.51000 1.28399

富邦 NASDAQ-100 ETF 傘型基金之富邦 NASDAQ-100 單日反向一倍基金 14.44000 14.26000 0.18000 1.26227

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318

摩根絕對日本基金 14.61000 14.44000 0.17000 1.17729

華南永昌 Shiller US REITs 基金 (累積美元) 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959

元大全球不動產證券化基金 (A)- 不配息型 14.05000 13.89000 0.16000 1.15191

復華傳家基金 29.06020 28.73300 0.32720 1.13876

群益奧斯卡基金 31.13000 30.78000 0.35000 1.13710

群益安家基金 27.34420 27.03880 0.30540 1.12949

元大全球不動產證券化基金 (B)- 配息型 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705

富邦恒生國企 ETF 傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.42000 14.26000 0.16000 1.12202

國泰息收 ETF 傘型基金之彭博巴克萊新興市場 5 年期 (以上) 美元息收投資等 40.98900 40.54350 0.44550 1.09882

華南永昌 Shiller US REITs 基金 (月配美元) 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911

富邦富時歐洲 ETF 基金 20.46000 20.24000 0.22000 1.08696

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------