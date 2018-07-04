避免與美全面貿易戰 歐盟擬同美日韓互降汽車關稅

歐盟拒絕對美國單邊讓步，但似乎正在探索在一眾汽車出口國中達成多邊協議。

英國《金融時報》報導稱，歐盟方面正在考慮就汽車關稅減免問題，與美國方面舉行談判，避免同美方展開全面貿易戰。

該報導援引外交官消息稱，歐盟委員會正在研究，與美國、韓國、日本等大型汽車出口國達成多邊協議，降低一些汽車產品的關稅。

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川普將在 7 月 11 日至 12 日的北約峰會上，與歐盟領導人碰面。目前由於美國方面威脅要對自歐盟進口的汽車徵收高額關稅，歐美並未承認正在進行貿易對話。

不過，川普上周曾提到，儘管歐盟尚未公開承認，但他們會因美國威脅的 20% 汽車進口關稅，徵求與美溝通。當時川普還煞有其事地「提示」：「絕對不要告訴他們我這麼說了。你會攪亂我的談判的。」

汽車出口是歐盟最重要的一筆生意。按金額計，僅僅是德國，就貢獻了全球超過 20% 的汽車出口量，是全球最大的汽車出口國。排在其後的日本貢獻了約 13% 的出口量，美國占比 7.2%，居第三位。

在經過了四年、18 輪談判後，歐盟與日本在去年曾達成綽號「汽車換奶酪」的雙邊協議。根據當時的協議，幾乎所有的歐洲食品都會以免稅的形式進入日本市場。作為交換，日本產轎車在歐盟的進口稅會在過渡期里逐步取消，汽車零部件的關稅也會取消。

對於在一定範圍內達成多邊協議、降低關稅及貿易壁壘，川普也曾表達過類似的徹底重塑貿易體系的意向。一個月以前的 G7 會議期間，川普曾經提出徹底打破貿易壁壘的想法。

「沒有關稅，沒有壁壘，就應該這樣，也沒有補貼。」當時他這樣對 G7 領導人稱。媒體報導提到，其他領導人對這一提議感到吃驚，但不確定川普的這一說法是否嚴肅認真。