郭明錤：明年新iPhone將有重大創新 點名這些光學、LCD供應鏈受惠

轉戰大陸的天風國際證券分析師郭明錤，25 日透過公眾號發布報告指出，明年下半年發布的新款 iPhone 預計有重大創新，無論其後置採用三鏡頭或是 ToF，都會增加光學模塊用量，有利整個行業，包括舜宇光學 (2382-HK)、立訊 (002475-CN)、歐菲光 (002456-CN)、Semco(009150-KR) 與 LG Innotek(034220-KR) 等均可受惠。

郭明錤指出，依據過去經驗，相信明年下半年新款 iPhone 將有重大創新。預計新 iPhone 仍採用 LCD，且出貨比重較 OLED 機型高，因此 LCD 供應鏈營運動能可望穩健成長。

由於新款 6.1 吋 LCD iPhone 售價低，部分有投資人擔心零組件供貨商會被蘋果壓價，但郭明錤認為，相關供貨商一向都受到蘋果的砍價壓力，所以投資者應專注在供貨商所處的行業趨勢與執行力，而非砍價因素。

郭明錤說，6.1 吋 iPhone 降價之後，預計可以帶動既有 iPhone 6、6s 與 7 使用者的換機需求，新機種出貨量也可望在 4Q18-2Q19 維持同比成長； 此外，明年第 2 季新款 iPhone 又將迎來重大設計與規格更新，將迎來新的成長動能。

中美貿易衝突日漸升溫，郭認為，貿易戰帶來的影響是全面性的，難以評論對特定行業的影響，但蘋果在中美經濟中扮演重要角色，所以相信蘋果在貿易戰中被直接影響的機率不高，但要留意中國消費者會否因為反美情緒而抵制購買蘋果的產品。

郭明錤指出，Apple 依舊是消費性電子行業創新的領導者，在使用者體驗與生態建構上，Apple 仍顯著領先競爭對手，而這領先優勢，也有利於 Apple 未來在新應用的創新 (如：AR) 。