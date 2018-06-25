iPhone X奪富邦媒上半年3C熱銷冠軍 下半年旺季銷售更加溫

近年消費習性轉變，綜合型電商平台成為 3C 市場重要銷售通路之一，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網今日公布「2018 上半年 3C 商品熱銷排行榜」，剖析網購 3C 市場消費趨勢。momo 購物網表示，觀察上半年度 3C 商品銷售狀況，手機以 Apple、Samsung 及 ASUS 三大品牌最受歡迎，Apple iPhone X 更是奪下銷售排行榜總冠軍；筆電則以台灣雙 A 品牌 ASUS 及 acer 最為熱門，相機方面則是 Canon、SONY 及 Nikon 日系品牌銷售表現最佳；通訊主機的熱賣也帶動週邊商機，包含 Apple 原廠週邊如 AirPods、原廠殼套，電競週邊及相機包、攝影腳架等週邊器材銷售量亦呈雙位數成長。看好下半年度進入 3C 採購旺季，可望為業績再添成長動能。隨著網購市場的成熟，消費者漸習慣上網購買高單價的 3C 商品，帶動綜合型電商平台 3C 品類銷售成長。momo 購物網表示，近年 momo 積極經營 3C 市場，不僅深耕品牌全面擴充商品數，更推出獨家專案機與促銷優惠，帶動今年 1 月至今 3C 整體銷售大幅成長 6 成，優於市場表現；統計銷售前五大品類分別為手機、筆記型電腦、Apple 原廠週邊、單眼鏡頭及零組件，年成長率皆達 7 成以上，表現亮眼。



momo 購物網進一步分析前五大品類上半年銷售趨勢。上半年手機銷售前三大品牌為 Apple、Samsung 及 ASUS，各品牌旗艦機種仍是消費大眾的最愛，而日前「499 之亂」也掀起單機購買潮，帶動中高階機種成長；筆電方面，熱門品牌為 ASUS、acer 及 hp；Apple 週邊方面，尤其 AirPods 無線耳機對配方式非常簡單，亦帶動其他廠牌推出真無線耳機；相機方面，雖然整體市場也呈現趨緩，但單眼鏡頭屬長銷型商品，影響性不大，Canon、SONY 及 Nikon 等日系品牌穩居銷售地位；至於零組件方面，受惠於 Intel 第八代 CPU 上市，SSD 平均單價下滑，提升消費者購買意願，亦帶動銷售提升。



momo 購物網也公布 2018 上半年銷售前十大 3C 商品，冠軍由 Apple iPhone X 奪得，亞軍則是 SAMSUNG Galaxy S9+，季軍則由 acer SF314-52 14 吋飆速高效輕薄筆電拿下。第四名至第十名分別為 ASUS 華碩 S406UA 14 吋輕薄筆電、Apple AirPods、U-ta 第二代生活防水觸控心率手環、GoPro HERO6 Black 運動攝影機 (CHDHX-601) 、SONY A7M3 單機身、Intel i5-8400/LGA1151 中央處理器以及 Micron 美光 Crucial MX500 500GB SSD。