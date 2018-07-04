精英匯集團(01775-HK)公開招股將於7月6日截止 集資進一步鞏固教育龍頭地位

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精英匯集團(01775-HK)為香港私立中學輔助教育服務的領先供應商，遵理學校有限公司之母公司，計劃通過配售1.125億股及公開發售1250萬股，按預計發售價格範圍0.9港元至1.1港元之上限，集資不多於1.375億港元，以安排在聯交所主板上市。預計上市及籌集所得款項將進一步提升該集團的品牌形象及加強其教育業務擴張能力。 該公司股份於2018年6月30日公開發售並將於7月6日中午截止登記認購申請。股份將於7月13日開始買賣。股份買賣單位為每手4000股。按發售股價中位數計算，預計該公司股份每手的認購價格(未計費用)為4000港元。 鼎珮證券有限公司為精英匯集團擬上市的獨家保薦人及獨家帳簿管理人。 根據歐睿報告，於2017年2月，該集團於香港私立中學輔助教育服務供應商當中排名第一(按課室座位容額總數計算)，佔市場份額約20.3%。該集團亦於提供香港中學文憑課程的香港私立中學日校營運商中排名第一(按修讀學生數目計算)，佔市場份額約12.1%。 近年來，該集團利用在私立中學輔助教育服務市場運營了超過25年的「遵理學校」品牌來擴展和開發在「遵理兒童教育」、「遵理持續進修」、「遵理精英匯」及「遵理生活」品牌下的輔助教育服務及產品。 提供配套教育服務及產品不僅能夠讓該集團更佳地藉著其現時經營的18間教學中心，讓該集團將品牌發展至私立輔助教育服務市場,同時能拓寬其收入來源。特別是遵理兒童教育業務產生的收入由2015財政年度約220萬港元增加約154.5%至2017財政年度約560萬港元。該集團認為，兒童教育市場存在龐大增長潛力，為進一步擴展業務至私立學前及╱或小學輔助教育業務，計劃於上市後三年內收購已建成教學中心及/或開設最多五間遵理兒童教育教學中心。 按預計發售價格範圍中位價計算，股份發售所得款項淨額為8570萬港元，該集團擬用約73%開設最多5間私立中學輔助教育教學中心及5間遵理兒童教育教學中心，並優化香港各區現有的四所教學中心；約19%用於招聘非教學員工及教學中心設施與資訊科技設施升級，以提高學生的學習體驗及應對該集團業務增長及擴張該集團的教學中心網絡；約6%用於市場推廣活動以進一步提升該集團在香港的品牌知名度及形象；及約2%將用作提供營運資金及一般企業用途。
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