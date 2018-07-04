北京燃氣藍天(06828-HK)與昆侖燃氣訂立戰略合作協議

北京燃氣藍天(06828-HK)公布，於2018年7月4日(交易時段後)，公司與中石油昆侖燃氣有限公司貴州分公司(簡稱“昆侖貴州”)訂立不具約束力的戰略合作協議，以建立雙方的戰略合作關系。

根據戰略合作協議，訂約各方已同意(其中包括)以下事項：

(1) 在昆侖貴州所投資的天然氣長輸管道支線業務中，若涉及公司參與的城市燃氣業務區域，該項目則由昆侖貴州控股，而公司則參與投資;

(2) 訂約各方共同開發投資城市燃氣業務項目，獲取的城市燃氣項目，則由公司控股，而昆侖貴州則參與投資;

(3) 經訂約各方溝通達成一緻意見的城市燃氣項目，可由公司利用自身優勢先行收購終端城市燃氣企業後，按照重置成本法評估與昆侖貴州進行股權合作;

(4) 訂約各方共同開拓貴州省的液化石油氣市場，包括但不限於液化石油氣批發貿易業務、液化石油氣充裝零售業務、液化石油氣併購業務等，具體合作方式將按個别項目另行協商確定。

昆侖貴州為一間於中國貴州省成立的有限公司，主要從事買賣及配發壓縮天然氣及液化天然氣。

公告稱，公司與昆侖貴州戰略合作協議的簽訂，將利於雙方充分發揮在貴州地區天然氣市場的各自優勢，以實現互惠互利的雙赢局面。

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