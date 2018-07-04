央行貨政委委員劉世錦：結構性去槓桿有序推進

據中國證券網消息，中國發展研究基金會副理事長、人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦4日接受採訪時指出，去槓桿初見成效，我國進入穩槓桿階段。劉世錦指出，在總槓桿率得到有效控製的同時，槓桿結構也呈現優化態勢。

劉世錦預計，未來我國槓桿率將總體趨穩。過去一個時期我國槓桿率增長較快，與我國儲蓄主體與投資主體不匹配、權益融資比重偏低、貨幣化進程和金融深化較快、國有企業和平台公司曾一定程度上承擔政府職能等因素有關。隨著我國經濟進入高質量發展階段，上述推升槓桿率的因素正在出現重要變化。

一是由高速增長轉向高質量發展，關鍵是要提高全要素生産率，更多地關註就業、企業盈利、發展的穩定性和可持續性等指標，不能再通過人為擡高槓桿率追求過高的增長速度，這將在宏觀上帶動槓桿率下行。二是我國商品和要素領域的貨幣化程度已經較高，伴隨著人口老年化的到來，城鎮化進程趨緩，貨幣化過程也將減速，在槓桿率上會有所顯現。三是金融監管加強，金融市場逐步完善，影子銀行等導緻槓桿率上升的狀況將會有較大改變。四是地方政府債務約束加強，特别是對地方政府隱形債務的清理、整頓和規範力度加大。五是去産能取得重要進展，供求缺口收縮，企業盈利能力和可持續性增強。

“在上述因素的共同作用下，未來我國槓桿率將總體趨穩，併逐步有序降低。”劉世錦指出。

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