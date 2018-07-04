〈太陽能廠攻下游〉全台首座太陽能球場併聯發電 中美晶今年目標裝置量100MW

太陽能矽晶圓廠中美晶 (6244-TW) 今 (4) 日宣布，已建置完成全台首座太陽能發電校園球場，並於日前併聯發電，每年可貢獻約 125 萬度發電量，今年目前為止裝置量已達約 30MW(百萬瓦)，年底前目標總裝置量上看 100MW。

中美晶指出，該太陽能發電系統位於高雄市鳳翔國中，已於 6 月 30 日併聯發電，其中，屋頂型為 279.66 瓩，風雨球場 689.12 瓩，總建置量約 0.968MW，每年可貢獻 125 萬度發電量，可供應約 350 戶家庭每年所需用電量。

中美晶表示，鳳翔國中因經費短絀，無法建蓋活動中心供師生與社區集會及籃球運動所用，該綠電系統的建置，是將太陽能發電系統架高於地面之上，下方空間則設置風雨球場，為全台首座太陽能系統發電校園球場，將有限土地資源做最大運用。

除鳳翔國中外，中美晶位於矽品精密中科廠建置的半導體廠區最大太陽能電站，已於 5 月併聯發電，該電站發電容量 2.8MW，每年可貢獻超過 350 萬度量，相當於 1000 戶家庭每年用電量。

談及中美晶電廠業務，中美晶總經理徐秀蘭日前在股東會後表示，太陽能電廠市況仍健康，但受到國際政經問題因素影響，目前海外電廠佈局較為謹慎保守，以國內電廠市場為主，將全部資源投注台灣市場，爭取更多項目。據悉，中美晶今年為止裝置量已達約 30 至 40MW，目標為年底前總裝置量達 100MW。