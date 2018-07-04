大立光6月營收可望再創高 法說聚焦三大重點

大立光 (3008-TW) 將在明 (5) 日盤後公布該公司 6 月營收，可望再創今年新高，公司也將在 7 月 12 日召開法說會，由執行長林恩平說明第 2 季獲利及第 3 季業績展望，法人關切大立光在取得包括三星等非蘋陣營新訂單、新廠新產能開出後良率的提升狀況，及大立光對蘋果開發光學新應用等相關事項的準備。

由於蘋果去年 iPhone X 手機領先業界推出 3D 感測鏡頭引起矚目，華為推出的 3 鏡頭手機，證券分析張陳浩指出，目前市場最關切仍在針對蘋果明年推出 3 鏡頭手機、後置的虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 等相關設計，大立光在鏡頭組的設計是否完成準備。

大立光第 1 季因為蘋果訂單減少，營收 88.77 億元，較上季與去年同期皆下滑，毛利率 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，毛利率減少主要在生產良率下滑及營收規模縮小，證券分析師黃漢成也表示，預估大立光第 2 季營收將回升到 120 億元以上水準，季增幅達 35%，而在營收規模大增同時，產品良率是否提升，毛利率是局有顯著改善，也是法人圈關注的重點。

他並且預估大立光在第 2 季受惠於營收規模擴大、新台幣匯率走貶的有利情勢下，第 2 季毛利率將在 66-70% 的區間，應不致出現像去營收由第 1 季 108.07 億元，成長到第 2 季的 113.14 億元，但卻因生產良率的因素，毛利率卻由 70.94% 的歷史高檔下滑到 66.68%，足足較第 1 季減少 4.26 個百分點的窘態。

黃漢成及張陳浩也關注，大立光在產能擴充之後，非蘋陣營尤其是三星手機到底有多大進展，拿到多少訂單，張陳浩指出，三星即將推出 3 鏡頭手機，對於手機鏡頭需求數量日益提高，此時，大立光如再無法有效切入，恐怕日後的機會也不會太多。

大立光去年在台中工業區以 10 億餘元購入建廠土地將動工，林恩平提出大立光希望再取得 3-4 萬坪土地建廠，擴產手機鏡頭產能，此土地需求是大立光目前台中精密機械園區一、二廠占地 1.9 萬坪的 2 倍。行政院長賴清德昨日也指示，將在台中精密園區附近為大立光覓地設廠，預期此計畫，也將是本次大立光法說上的一大重點。