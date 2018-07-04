中華電物聯網管理平台正式商轉 衝刺擴大市占率

中華電 (2412-TW) 去年在 ICT 領域包括資安、雲端、物聯網業務營收成長逾 14%，鎖定相關領域市場，今 (4) 日宣布自主研發的電信資安等級物聯網連線管理平台正式商轉，目標要進一步擴大市占及挹注營運。

中華電今年財測營收目標 2314.7-2329.7 億元，每股純益 4.8-5.2 元，今年全力衝刺個人市場、家庭市場及企客市場，尤其是在企客市場上將爭取政府前瞻計畫及智慧城市商機，根據各縣市需求導入智慧 ICT 解決方案。

中華電指出，為協助企業客戶隨時掌握 IoT(Internet of Things) 設備的連線狀態，確保物聯網服務的運作，具電信資安等級的物聯網連線管理平台 (Connectivity Management Platform, 簡稱 CMP) 正式商轉，企業客戶可透過 CMP 平台服務網頁或透過 API 介接方式，自主管理大量的物聯網連線設備。

中華電表示，在 CMP 連線管理平台已在商轉前，提供給智慧交通、智慧城市、智慧電表等領域業者進行試用，商轉後企業客戶可透過 NB-IoT 網路支援及物聯網 CMP 連線管理平台，有效整合資料收集與管理功能，提供企業客戶安全快速的物聯網設備連線維運解決方案。