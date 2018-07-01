〈鉅亨看世界〉戒掉15個理財「壞習慣」

許多人在理財時常會犯下許多錯誤，專家將壞習慣分成存款、還款、投資和建立信用 4 種類別，並提出如何改善的建議。

存款

1. 遲遲不開始進行

不要將年輕或賺不多做為不存錢的藉口，Francis Financial 的分析師 Natalie Colley 指出，時間永遠不會倒退，如果想要累積財富，必須從年輕時開始存款。培養存錢和投資的習慣很重要，而從年輕時開始存款，你會因複利得到好處。

2. 把存錢的重要性放在最後

許多人是月光族，需打破將錢花光的壞習慣，RPG Life Transition Specialists 的合夥人 Nicole Mayer 建議，在每個月繳帳單及花費前，先想像要支付給自己一筆薪水，將這筆款項存起來，然後再去購買想要的東西。

3. 手動存款

若用每個月去銀行或 ATM 存入一筆錢的方式存款，許多人會忘記執行，專家建議使用自動轉帳，每個月將固定金額從薪水帳戶直接轉帳至投資帳戶。

投資

從年輕時開始灌輸理財觀念

1. 未分散風險



多元化的投資組合是投資成功的要素之一，投資者應同時投資股票、債券和現金，同時確保股票投資組合是由大型、中型與小型企業組成，而債券需有投資等級與政府債，並且由不同到期時間組成。

2. 未做功課即入場

在投資之前，應諮詢專業財務顧問，並且發展出一套投資策略，透過閱讀與不同課程，投資者將更深刻了解值得投資的產業。

3. 付出過高的交易手續費

手續費越高代表你的回報越低，專家建議，在投資共同基金時，避免會收取申購手續費 (sales load) 的基金，可考慮指數基金，而在聘請理財顧問時，記得先詢問他們的薪酬結構。

還款

1. 想等到賺更多時才開始還債

你不能保證你的收入會增加，但你可確定的是，債務的利息將不斷累積，因此越早開始制定還款計畫，所需支付金額就越少。

2. 不把還債視為優先事項

根據 CreditCards.com 的統計，信用卡平均利率高達 15.96%，儘管短期內會很痛苦，但節省支出，儘快還清貸款，才能減輕長期的財務壓力。

3. 先償還錯誤的債務

清償任何債務是朝著正確方向前進的第一步，但還有一點值得注意，信貸專家 John Ulzheime 指出，應最先支付信用卡貸款，因為信用卡貸款利息通常最高。

建立信用

1. 將卡刷爆或使用所有額度

使用所有可刷卡額度是件錯誤選擇，就算每個月都按時繳卡費，對於信用分數還是會有負面影響，在 FICO 信用評分中，信用卡所剩額度占評分的 30%，FICO 信用評分介於 300 分至 850 分之間，而分數達 800 以上的人，平均只使用 7% 的信用卡額度。

避免使用所有信用卡額度

2. 放棄使用信用卡

如果你無法控制刷卡行為，暫時將信用卡藏起來可能會有所幫助，但別關閉帳戶，因為這會降低之後的刷卡額度，使額度使用率攀升，同時，累計的信用時間會縮短，這部分佔 FICO 信用評分 15%。

3. 錯過繳款期限

錯過繳款期限的代價昂貴，Ulzheimer 指出，人們應該認真履行付款義務和記住繳款期限，設定自動繳款是很好的做法。