新加坡央行擔憂貿易摩擦升溫：可能導致全球經濟增長的三駕馬車全部熄火

新加坡央行周三表示，由於通膨和貿易緊張局勢加劇，過去六個月全球經濟增長的尾部風險「顯著」增加。

行使央行職能的新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）董事總經理 Ravi Menon 周三稱：「世界已明顯從貿易緊張轉向貿易衝突。如果這種情況升級為貿易戰，全球增長的三大引擎製造業、貿易和投資將會停滯不前。」

由於美國威脅要對來自中國，加拿大，歐盟和其他國家的商品徵收更高的關稅，人們越來越擔心貿易衝突會蔓延，進而破壞全球經濟增長。

油價上漲、全球利率上升和美元走強造成的風險，還排在這之後。

Ravi Menon 表示，提高關稅的直接影響將是有限的，但如果衝突蔓延，後果將是「可怕的」。新華社報導，7 月 6 日起，中美將對從對方進口的約 340 億美元商品加征 25% 的關稅。

新加坡星展集團首席經濟學家 Taimur Baig 周二說，「考慮到全球動態，現在是時候考慮圍繞貿易戰全面爆發，導致經濟下行情景了。」

Taimur Baig 稱，如果中美對雙方所有交易的商品互征 15%-25% 的關稅，2018 年全球經濟增速將下降 1/4，2019 年將縮水超過一半。

這將引發一場重大的全球連鎖反應。鑒於電子產品供應鏈的開放性和風險敞口，馬來西亞、新加坡和韓國和中國台灣在這種尾部風險下，將無法獲得任何喘息的機會。

大華銀行經濟學家 Ho Woei Chen 還認為，貿易緊張局勢和美國進一步升息可能會加速新興市場資本外流，這可能會對新加坡和該地區的增長前景構成壓力。

與此同時，在貿易戰愈演愈烈的背景下，全球同步復甦的故事似乎正在走向終結，美國經濟增長或將一家獨大。目前，美國經濟基本面穩固，第一季 2.0% 的 GDP 增速，有可能是年內低點；包括彭博社在內的多家媒體或分析機構都預測，美國第二季 GDP 增速將達到 4% 甚至 5% 的水平。

由於出口貿易在美國經濟中的占比只有 12.4%，而全球範圍內，這一比重超過 28%。標普的數據顯示，標普 500 公司的營收，約有 70% 都來自美國本土。

CNBC 援引 PNC 首席經濟學家 Gus Faucher 觀點稱，目前美國的經濟有足夠的韌性來對抗升息以及其他負面影響。

「我認為今年後三個季度，我們會看到超過 3% 的經濟增長。」 Gus Faucher 對 CNBC 稱。