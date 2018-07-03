美元3個月漲5% 市場靜待Fed貨幣政策會議紀錄

過去 3 個月，美元累計上漲約 5%，今 (3) 日則走跌，市場靜待美國聯準會 (Fed) 於週五公布的 6 月貨幣政策會議紀錄。

台北時間週二下午 5 點 30 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，下跌 0.39%，至 94.67。

根據路透社報導，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略師 Jane Foley 表示，雖然貿易戰引發市場擔憂情緒，但與他國央行相比，Fed 仍是相對鷹派的央行，可為美元提供支撐。

本週五，Fed 將公布 6 月貨幣政策會議紀錄；同日，美國勞工部也將發布非農就業數據，投資人可從中觀察經濟情勢與貨幣政策傾向。

過去 3 個月，美元累計上漲約 5%；2018 年迄今，漲幅近 3%。

相對於美元，人民幣持續走貶，今日貶破 6.7，一度觸及 11 個月以來低點。

美中互相加徵關稅的措施，將於 7 月 6 日生效，市場對貿易戰的擔憂情緒升溫；週二人民幣兌美元一度來到 6.7168，但在人行介入干預後，貶幅收斂。

根據 CNBC 報導，荷蘭國際集團 (ING) 經濟學家 Iris Pang 在報告中指出，受貿易戰影響，市場情緒驅使人民幣走貶。

ING 預測，人民幣兌美元恐進一步貶至 7。