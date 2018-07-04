〈金價反彈〉分析師：反彈別開心 黃金拋售潮尚未結束 底部看1200

黃金價格週二 (3 日) 從 12 個月的低點反彈，不過若與 4 月高點相較，仍有約 7.5% 跌幅，分析師認為金價仍可能繼續向下探底。

荷蘭銀行 (ABN Amro) 外匯與貴金屬分析師 Georgette Boele，在週二報告中指出，黃金的拋售尚未結束，仍可能向下探底，至每盎司 1200 美元。不過，她強調，這個價格也代表市場底部。

至於白銀，她認為短期有可能跌至每盎司 15.60 美元。

Boele 表示，美元走高、美中貿易戰疑雲、歐元區前景下調，以及人民幣的貶勢，共同導致貴金屬價格疲軟。從技術圖表上看，所有貴金屬價格都低於 200 日均線，展望也都是負面的。

人民幣貶加速黃金拋售

但另一方面，儘管跌勢還未止住，價格已經接近底部。

她認為，在金價 1200 美元附近，及白銀 15.60 美元時，是為明年金銀上漲買進的機會。Boele 預測，美元及美債殖利率將在今年晚些時候達到峰值，而美國經濟也會在第 4 季到頂，這之後將支持貴金屬的價格。

荷蘭銀行看今年底的價格，認為金價約穩定在 1250 美元左右，白銀則會來到每盎司 16 美元。

展望未來，荷蘭銀行維持原本長期預測，至明年底金價將升至 1400 美元，銀價將升至 20 美元。

荷蘭銀行貴金屬價位預測

金價在連跌數日之後，週二出現較大的反彈，上漲近 1%，來到每盎司 1253.50 美元。週三亞市延續漲勢，一度衝上 1260 美元，之後漲幅縮減，報價在 1256 美元附近。