貴金屬盤後─美元回檔 支撑黃金大幅反彈 終場收高11.80美元

黃金期貨週二大幅收高，自本週初所創 12 月以來低點反彈。美元漲勢停止，提供了黃金市場支撑。

由於貿易磨擦及中國大陸經濟問題，工業金屬依舊為焦點。白金價格週二反彈，銅價則連續第五天下跌。

紐約 8 月黃金上漲 11.80 美元，或近 1%，收於每盎司 1253.50 美元。2018 年以來，8 月黃金上漲了逾 5%。

美元指數下跌 0.4% 至 94.613。德國避免了政治危機，歐元反彈，為美元帶來壓力。但今年以來，美元指數仍上漲 2.7%。

本週稍後，有重要經濟消息公布，美元今日有獲利了結賣壓，價位轉弱。週三，英國將公布服務業採購經理指數。週四，聯準會 (Fed) 將公布上次會議記錄。 週五，美國將公布 6 月就業報告。

全球經濟成長具有不確定性，貿易緊張有升高的擔憂，對黃金理應屬利多，但黃金近來却下跌，亦對工業金屬構成壓力。

由於美國聯準會 (Fed) 有意持續升息，有助美元走強，預期黃金仍將下跌。

關於貿易戰，川普總統週日說，他認為他的全球汽車關稅威脅，是促使貿易夥伴讓步的最大武器。

10 月白金今日大幅反彈，上漲 32.90 美元，或 4%，收於每盎司 846.30 美元。週一，因擔憂貿易戰拖累經濟，10 月白金大跌逾 5%，收於每盎司 813.40 美元。

9 月銅下跌 0.9% 至每磅 2.917 美元，創去年 8 月以來，交易最熱絡合約最低收盤水準。

9 月白銀反彈 1.3% 至每盎司 16.043 美元。

9 月鈀金上漲 0.4% 至每盎司 938 美元。