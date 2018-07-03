〈房產〉Q2商辦租賃市場熱 A+級商辦租金每坪漲破3000元

商仲業者最新統計，台北市商辦價格走勢平穩，市場交易量增加，平均售價維持在 83.6 萬元，各商圈售價變動不大。反觀租賃市場需求旺盛，平均租金小幅上漲至 2185 元，以 A + 級辦公和信義世貿商圈漲幅最為明顯，南山廣場的釋出，拉高了平均租金，A + 級商辦每坪租金漲破 3000 元。

同時，除 A + 級辦公室平均租金突破 3000 元至 3016 元之外，信義世貿商圈的辦公室租金則以平均每坪 2998 元緊追在後。台北內湖科技園區廠辦的部分，第 2 季交易量同步增溫，平均售價落在 50.7 萬元，平均租金維持在 1156 元，空置率小幅提高至 4.75%，又以文德段上升較多，但整體空置率仍在健康水準。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產經理王維宏表示，2018 年第 2 季屬於平穩復甦的一季，第 2 季數據與首季相比變化不大，價格不變的情況下，激發不少觀望的投資客進場，進而增加買氣，而第 2 季商用不動產交易量比首季大幅增加，建商買地情況熱絡，顯現建商及大型法人對市場信心依舊十足，投資意願持續擴張。

台北市的第 2 季租賃市場方面，在租賃需求旺盛帶動下，第 2 季租金稍微調升，平均租金上漲至 2185 元，除松江南京和敦南商圈持平外，其餘商圈都小幅上漲，平均空置率下修至 5.7%。

而因南山大樓和國泰民生建國大樓投入市場，拉高了 A + 級辦公的租金上漲至每坪 3016 元，A 級辦公上漲至 1893 元，B 級辦公則上漲至 1505 元。從各商圈空置率來看，除了南京四、五段和敦北民生商圈回升外，其餘空置率均下修，尤其復興南京商圈，空置率從上一季的 8.93%，下降到 5.2%，其中又以宏盛國際金融和合庫總行大樓去化表現佳。

至於內科廠辦市場方面，今年第 2 季買賣交易依舊熱絡，除了台塑 (1301-TW) 購入內湖「T．CBD」三棟，創見資訊 (2451-TW) 也買下麗寶總部大樓，內科平均售價維持在每坪 50.7 元萬的水準。平均租金小幅調升為 1156 元，西湖段和文德段租金呈現上揚，而舊宗段持平，顯示內科租賃需求穩定。內科商圈平均空置率 4.75%，文德段空置率小幅回升，舊宗段則持續去化，空置率下降至 7.47%。

資料來源：信義全球

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/