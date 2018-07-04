〈每日外資外匯觀點〉野村：澳幣0.74是公允價值、Danske建議歐元兌英鎊漲至0.89後做空

BMO 看空美元下半年走跌

BMO 資本市場公布 2018 年主要貨幣的預測，強調看空美元的長期趨勢，並預期今年下半年美元可能都會呈現空頭走勢，各主要貨幣將趁勢反彈，歐元兌美第三季及第四季上至 1.18 及 1.21；日圓兌美元第三季上看至至 109，第四季將進一步來到 108；至於美元兌加元第三季和第四季目標價則分別為 1.3 及 1.28。

另一家看衰美元長期跌勢的渣打銀行，也預期全球經濟成長和利差將縮小，使得美元失去上漲的支撐力道，將重回長期結構性下跌，近期的反彈將見頂，但在多空反轉前，短線仍有進一步走強的空間。

瑞穗證券首度外匯策略師山本雅文也認為，美元四月中以來的漲勢，主要是靠貿易擔憂引發的「避險」題材，因新興市場和商品貨幣的避險功能轉弱下，美元才得以勉強上漲。

美元指數日 K 線圖。

野村：澳幣兌美元維持 0.74 是公允價格

澳洲央行 (RBA) 維持利率 1.5% 不變，符合市場預期，野村證券分析師表示，對於澳幣兌美元仍然認為 0.74 是公允價格，目前看來已有投資人偏向做空澳幣。

澳幣兌美元日 K 線圖。

Danske 建議：歐元兌英鎊漲至 0.89 後做空

丹斯克 (Danske) 銀行建議歐元兌美元和歐元兌英鎊維持逢高賣出策略，預期歐元兌美元將在 1.15-1.21 間震盪下行；歐元兌英鎊則有望因英國脫歐題材上行，建議漲至 0.89 後做空。

勞埃德銀行認為，從技術面來看，歐元兌英鎊在突破壓力區 0.884-0.885 後，已失去進一步上漲動力，有可能只是假突破，不排除重新跌破 0.892。