〈每日外資外匯觀點〉美林上調美元預期、花旗做空美元並力挺英鎊

美林上調美元預期

美銀美林力挺美元，預期市場雖存在對貿易戰的憂慮，但貿易不確定性對歐元區經濟更不利，而美國稅改的財政刺激則將推動美元進一步反彈。

該行策略分析師 John Shin 和 Athanasios Vamvakidis 在報告中指出，美國相對穩固的總體經濟前景，美國企業將獲利從海外匯回美國，讓美元在 2019 年仍能維持在高檔，但原本強勁的走勢可能出現溫和逆轉。

美銀美林全球利率、外匯和新興市場固定收益策略主管 David Woo 更認為，無論貿易緊張局勢是緩解還是升溫，美元都將加速反彈。

在樂觀預期下，美銀美林將歐元兌美元 Q3 和 Q4 目標價分別調整至 1.12 和 1.14。

歐元進入超賣區 跌勢有限

荷蘭合作銀行也認為，歐元近期雖反彈，但政治焦慮已成為走勢疲軟的因素，在美元走強下，歐元兌美元未來幾個月將下跌，預期歐元 3 個月目標價 1.15，12 個月目標價為 1.12。

法國農業信貸銀行則表示歐元投機性空頭部位仍在上升，意味著已經接近超賣區，跌勢將有限。

ING 外匯分析師 Viraj Patel 也力挺歐元，從政治面來看，移民協議應該會緩解義大利等國的承受負擔，降低歐盟國家分裂的可能性，是支撐歐元的利多。

加拿大豐業銀行基於技術面對歐元兌美元抱持中性 - 看漲的立場，上周 K 線出現反轉，在 1.15 上方獲得良好支撐，表明近期跌勢終結，但仍須進一步突破 1.172，才能進一步扭轉劣勢。

歐元兌美元日 K 線圖。

花旗做空美元並力挺英鎊

英鎊兌美元近期試 1.3 支撐價位，三菱日聯金融集團指出，英鎊近期買氣雖低迷，但拋售過度，一旦脫歐方面傳出任何好消息，都有可能帶來翻多的走勢。

花旗開始在上周五做空美元，並力挺英鎊，強調六月底外匯對沖再平衡資金開始流入 G10 中大多數貨幣，尤其是流入英鎊。

高盛投資部門更看好英鎊將有 10% 的上漲空間，上看英鎊兌美元來到 1.4，重回 4 月時的價位。