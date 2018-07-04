若人民幣再貶下去 經濟學家：人行可能重回干預老路

面對貿易戰迫在眉睫，近來人民幣快速下滑成了中國政府的新考驗。消息人士指出，如果人民幣未來幾天繼續走弱，人民銀行可能不得不重回過去干預老路，捍衛人民幣匯率。

昨日人民幣早盤快速走跌，跌幅高達 1.1%，創下 8 月 7 日以來盤中最低水準，隨即央行系統相繼有五名官員 (潘功勝、易綱、盛松成、孫國峰、馬駿) 出面對匯率、去杠杆、金融市場違約等問題進行預期引導，這麼高規格與密集的程度，史無前例。

尤其人行行長易綱更是在這輪人民幣大貶中首度出面喊話，透過聲明指出將維持人民幣匯率在「合理區間保持穩定」。在官方喊話後，人民幣跌勢趨緩，甚至一度由貶轉升。今日人民幣中間價開出為 6.6595，較前一個交易日貶值 98 點，2017 年 8 月 25 日以來首次跌破 6.65 關卡。不過，今日在岸人民幣在官員喊話後轉升，收復 6.62 關卡，最高來到 6.6193。離岸人民幣同樣升值，最高來到 6.6249，一反先前跌勢。

在岸人民幣早盤走勢 (圖自新浪財經)

外媒報導，政府顧問和分析師指出，如果人民幣未來幾個交易日繼續疲軟，人行可能出面干預控制跌幅，採取措施包括調整人民幣中間價的設定方式。

6 月迄今，人民幣兌美元跌幅近 4%，淪為亞洲表現最差貨幣之一。政府顧問指出，即便在貿易戰隱憂、美國升息美元走強、中國經濟趨緩等因素下，人民幣貶值邏輯堪稱合理，但中國官方仍希望確保跌勢不會一發不可收拾，更不會透過人民幣貶值在貿易戰中作為回擊美國的手段。中國人民銀行高級顧問盛松成更表示，人行應該警惕人民幣過度走貶的風險。

牛津大學中國中心研究員 George Magnus 表示，如果人民幣繼續下跌，不用等太久，美國總統川普就會重拾他過去多次提出的論調，指責中國正在壓低人民幣匯率以獲得貿易競爭優勢。這對中美貿易爭端正如火如荼的時刻，可能讓緊張關係更為升溫。

迄今人行還沒有大動作進行干預，部分原因是仍在試圖讓市場力量對人民幣匯率發揮更大影響。面對美元持續攀升，人行也允許人民幣兌美元貶值，但市場人士指出，人行近來設定中間價時跌幅不像預期中那麼大。

對人行來說，最大問題還是擔心人民幣持續單向走貶，可能導致投機性的資本流動，進而擾亂國內經濟。尤其中國金融系統正面臨違約上升的壓力，若資本流出規模過大，可能導致流動性短缺。

有了 2015 年和 2016 年兩次教訓，Magnus 也認同，中國現在最不想看到再度出現資本外流，而人民幣是一個信心象徵，只要貶的越多越失序，讓人民幣貶成形成趨勢，就連人行也難以遏制的風險就越大。

中國社科院高級經濟學家肖立晟表示，近期人民幣貶值尚未引發資本外流，但若貶值趨勢再持續 10-15 個交易日，人行恐出手干預。目前人行可使用的工具中，有一種工具叫「反週期」因數，可用來設定人民幣中間價。人行曾在去年下半年使用這項工具，幫助抑制人民幣的貶值預期，但在今年 1 月人民幣走升時，人行便暫停使用這項工具，向市場暗示不希望人民幣升值太多，也希望重新讓市場在人民幣匯率上扮演更具影響力角色。

不過，倘若人行重新使用這項工具，就代表人行先前承諾會加快人民幣匯率市場化又向後退了一步。