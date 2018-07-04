對沖基金經理拋售股 轉向越南、泰國尋求機會

由於貿易戰緊張局勢升溫，以及中國國內信貸緊縮，專注於操作亞洲避險基金的思明資產管理決定全面退出中國市場，已於兩個月前落實，並開始增加在越南和泰國的投資。

中國股市在 6 月 26 日正式跌入熊市，從 1 月 29 日高點下跌逾 20%，市值蒸發 1.8 兆美元，為 2016 年 1 月以來的最慘狀況。而中國與美國的貿易戰，預計將使在去槓桿化中的中國金融體系更加掙扎。

思明資產管理公司的創辦人 John Foo 管理亞洲避險基金達 20 年，這是他基金經理人職業生涯中，第一次退出中國個股；在香港與美國上市的中國股票，約佔該基金的風險敞口 40%。

Foo 表示，若人民幣貶值至 1 美元兌 7.5 人民幣，或是去槓桿使股市估值下滑 30%，才會驅使他再重回中國股市。

離岸人民幣兌美元在 3 日跌至 11 個月以來的新低點，並在上一季出現 14 年以來最大的跌幅，4 日上午 11 時暫報 6.6381。

美元兌離岸人民幣走勢

Foo 指出，由於未進行匯率避險，思明資產管理今年已損失 7%，多數亞洲貨幣今年兌美元皆呈現貶值狀態。而除了思明資產管理之外，風和投資管理公司與保銀資產管理公司亦重新調整投資組合，降低中國個股的佔比。

在退出中國股市後，思明資產管理增加對越南公司的下注，如增持越南最大房地產經紀商 Dat Xanh Group，以及全國最大的上市鋼鐵製造商 Hoa Phat Group，這些公司正受益於不斷上升的越南房地產和基礎建設需求。

綠地集團和和發集團的本益比仍處低水平

Foo 認為，貿易戰時間若拉長，將驅使企業將工廠遷至東南亞國家，而這些股票的優點在於，本益比仍將處於個位數程度，而在未來兩年或更長時間，將有望成長 20% 以上。

除了越南公司之外，Foo 看好泰國企業，泰國公司在柬埔寨、緬甸和越南的投資不斷增長，這些地區不太容易受到貿易糾紛的影響。