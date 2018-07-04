紐約匯市—放假前夕 市場風險偏好上升 美元走跌 德政權穩固 歐元上漲

週二 (3 日) 交易，在美國國慶的前一日，投資者降低對貿易緊張局勢的關心並收攏近期漲勢，市場風險偏好提高，美元兌多數貨幣走跌，資金流向歐元和澳元等貨幣。

在人民幣跌破重要心理關卡後，人行立即應對以平靜緊張的外匯市場，市場情緒改善。

人行行長易綱在人行網站一份聲明指出，人行正密切關注外匯市場的波動，並將設法維持人民幣在穩定合理的水準。

多倫多 Scotiabank 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，「這情緒可能多少有助提升風險偏好，但 7/4 是假日，7/6 卻是中美貿易關稅的起始日，這會讓外匯投資者目前保持觀望態度。」

中國

人民幣長時間貶值，提高資本外流和經濟放緩的前景，在貨幣市場對應日益上升的全球貿易風險之際，又增添隱憂。

人行發言後，人民幣止跌，先前連貶 10 日已使人民幣兌貿易加權一籃子貨幣下跌近 4%，兌美元跌幅近 4.5%，觸及 11 個月低點。

人民幣兌美元一度跌至 6.6368，觸及去年 8 月 7 日以降最低點，隨後拉回。

USD/CNH 下跌 0.2% 至 6.6720、USD/CNY 下跌 0.4% 至 6.6429。

美國

盤中交易，ICE 美元指數下跌 0.5% 至 94.606，抹平週一漲幅。投資者靜待 Fed 週四發佈 6 月會議紀錄，以及官方週五預計公布的非農就業數據，藉此判斷今年是否會再升息 2 次。

美元估值仍有支撐力，因其貿易加權一籃子貨幣仍低於長期平均。

歐洲

德國聯盟解決了可能推翻梅克爾政權的移民問題後，歐元得到支撐。

歐元兌美元上漲 0.16% 至 1.1658 美元。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 報告指出，梅克爾與其聯盟達成的移民協議移除了德國再次選舉的風險，穩定了梅克爾政權。但歐元對川普政權推升的貿易緊張情緒仍然敏感脆弱，川普對進口車的關稅讓歐元觸及年度新低，「但至少現在這種好戰的言論少了一些，這讓歐元有一點點的支撐。」

其他

對中國局勢發展敏感的澳元延續漲勢，澳元兌美元上漲 0.56% 至 0.738 美元。

墨西哥披索明顯逆轉週一跌勢，兌美元上漲 2% 多，最終美元兌披索自週一的 19.9546 披索上升至 19.5746 披索。