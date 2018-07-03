人民幣坐雲霄飛車 離岸自低點飆漲近800基點 收復6.66

週二 (3 日) 離岸人民幣 (CNH) 在早盤狂瀉 500 基點，貶至 6.73 一線之後，傍晚下午盤突然出現劇烈上攻，截至午盤 17 時許，離岸人民幣報升值 0.36% 至 1 美元兌 6.66 人民幣，升值近 300 個基點，合計日內高、低點震盪近 800 個基點；而在岸人民幣則是收復了 6.65 關口。

美元兌離岸人民幣 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

罕見 3 大官員同日發話，力挺人民幣

週二 (3 日) 中國人行 (PBoC) 副行長潘功勝在香港出席活動時，表示有信心人民幣在合理區間保持穩定，潘功勝並強調，中國的國際收支帳相當平衡，外匯存底充足，相信人民幣應該在合理區間運行。

同日 (3 日) 中國人行行長易綱更指出，人行確實觀察到近期外匯市場出現一些波動，正在密切關注，人行並解釋人民幣的大幅走貶，主要是受到美元走強和外部不確定性等因素影響。

中國人行參事盛松成亦於週二 (3 日) 發表長文表示，近期人民幣市場受到情緒牽動較大，人民幣匯價其實是呈現雙向波動，市場不應對人民幣貶值作過多解讀，更不能認為是人行主動引導人民幣走貶。

「貿易戰」成「貨幣戰」？

此前外電媒體甚傳，隨著近期美、中貿易摩擦頻繁，而人民幣的應聲走貶，即是中國人行欲放水人民幣匯價走低，緩解貿易戰的關稅衝擊；北京政府目前預計在本週五 (6 日) 將針對美國進口汽車徵收 25% 報復性關稅，美方若對此再次反擊，美中貿易戰恐怕將會越演越烈。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 外匯分析師 Alan Ruskin 近日即指出，目前尚不清楚人民幣匯價何時將要落底，但理論上貿易戰若惡化，確實美中雙方可能引爆貨幣戰。