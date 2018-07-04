大摩高盛獲Fed「助攻」壓力測試成績過關

外電報導，美國聯準會 (Fed) 官員在針對美國銀行業的壓力測試時，曾與高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 進行溝通，通知他們即將無法通過壓力測試的一部分測驗，要求高盛和摩根士丹利減少股利配發，最後雙方經過協商，最終大摩與高盛都得以順利通過壓力測試。

據知情人士透露，在 6 月 21 日的電話中，聯準會表示，高盛與摩根士丹利如要通過壓力測試，需將原定 160 億美元的股利發放「砍半」至 80 億美元，原因是因為 Fed 認為，過於莽撞的庫藏股計劃和股利分發，會減少兩大銀行的資金緩衝區。

而最後兩家銀行經過協商，Fed 同意兩大銀行的股利發放，調降至最近一期水平 130 億美元即可，股利不需「砍半」。而在股利發放調降至 130 意每元之後，兩間投行將獲得 Fed 給予「有條件不否決」意見，得以順利通過壓力測試。

市場人士分析，Fed 原先要求高盛與大摩股東回饋需「砍半」降至 80 億美元，但最後妥協至 130 億美元，這意味著這兩大投行的股東回饋措施，還比此前 Fed 的初版要求多出了 50 億美元，這同時也增加了高盛執行長 Lloyd Blankfein 及大摩執行長 James Gorman 的酬勞。

這項安排是 Fed 近 8 年來的首例，知名會計事務所 PwC 即在一份報告中寫道，這是「新的裁判、新的規則」。

本次 Fed 一共進行了兩階段的 Dodd-Frank 壓力測試 (stress test)：

第 1 階段結果顯示，2019 上半年若美國銀行股股價大幅崩盤 65%，並且恐慌指數 VIX 上升超過 60 時，此 35 間大型銀行業仍無需政府任何援助，並能夠照常營運，而全美 35 間大銀行全數過關順利落幕。

第 2 階段的壓力測試 (stress test) 顯示，6 間美國銀行被迫減少股東回饋，而德意志銀行 (DB-US) 也因「廣泛和嚴重缺陷」成為唯一一間不合格銀行，並被限制不得將資金從美國本土挪移海外。