社科院：預計2018年中國經濟增長6.6%

中國社會科學院財經戰略研究院3日發布的宏觀經濟形勢季度分析報告預計，2018年全年中國經濟增長6.6%。

財經院課題組報告認為，上半年中國經濟供給側繼續保持穩中有進態勢。金融嚴監管配合穩健中性貨幣政策，貨幣供應穩中略降。預計2018年二季度及上半年經濟增長6.7%，比一季度略降0.1個百分點。

報告指出，2018年全球復蘇態勢出現分化，美國經濟增長繼續強勁;歐日經濟復蘇勢頭出現逆轉。國際經濟分化、美聯儲加息、中美貿易爭端升級、部分新興市場國家經濟風險加大。

報告認為，下半年在聚焦三大攻堅戰的同時，宏觀經濟領域面臨著一些需要密切關註的突出問題，比如：中美貿易爭端及走向、結構性去槓桿與金融風險、房地産市場發展、投資增速下滑過快等等。

為應對國際經濟形勢的外部壓力和當前面臨的突出問題，課題組建議，下半年要把加快推進供給側結構性改革與持續擴大内需結合起來;堅定不移擴大改革開放，積極應對中美貿易爭端;繼續實施積極的財政政策，加大減稅降費力度，加快支出進度;保持貨幣政策穩健中性和流動性合理充裕;完善宏觀審慎監管政策，推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發展。在確保經濟增長不突破底線的前提下，化解經濟潛在風險，增強經濟可持續發展的潛力。

報告預計，2018年三季度經濟增長6.6%，四季度經濟增長回落至6.5%，預計全年經濟增長6.6%。

來源：中國新聞網

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