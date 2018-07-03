風險就是機會！下半年投資股優於債 聚焦美中台

時序來到下半年，眾多投資機構紛紛提出下半年投資策略，群益投信在今 (3) 日也舉辦了下半年投資展望說明會，再以機會與風險並存的主軸下，提出「全球總經趨勢、中國 A + 投資、台股萬象更新」三大投資主題。

群益投信表示，整體來看，在全球經濟與企業獲利的成長動能不變，看好風險性資產仍有表現契機。由於全球景氣持續復甦，系統性風險機率低，下半年投資主軸仍是股優於債，全球股市投資聚焦在全球經濟雙龍頭，分別是成熟市場的美國與新興市場中具評價便宜及增長潛力的中國，至於全球債市則是優先佈局持續受惠景氣復甦的高收益債。台股部分，萬象更新的重點是萬點不會破，選擇新優勢類股才是王道。

全球總經趨勢：股優於債、投資聚焦在全球經濟雙龍頭

群益投信投資長李宏正表示，2018 下半年貿易摩擦與政治風險持續，全球經濟成長動能減緩的風險正在升高。除了美國第 2 季經濟成長加快，朝 4% 發展外，歐盟減緩到 1% 以下，日本持平在 1.5% 左右。成熟市場貨幣政策表面上仍屬寬鬆，但快速經濟成長正消化市場超額流動性，後續需持續觀察資金條件是否惡化。

此外，李宏正表示，貿易量下滑，加上缺乏內需支持，新興市場成長仍持續減速中，因此股票中相對偏重成熟市場股票，減持新興市場股，不過，新興市場中偏重新興亞洲，亞洲除了科技股外，普遍評價仍屬便宜，美元強勢也是相對有利於原物料輸入國家，不利於原物料輸出國家，故亞洲仍為受惠區域。

李宏正指出，聯準會維持每季一碼升息速度，目前市場預期仍有落後，故美元將續強以反應與他國間成長差距。美國 (10 年期) 公債利率也有繼續走高壓力，未來 12 個月仍朝 3.3% 水準前進。美元將持續走強，對新興市場匯價與債券均形成壓力。預期年底新興市場匯率走低，海外資金鬆動使資金條件偏緊。整體而言，企業財務槓桿尚在合理範圍，因此儘管部分新興市場財務壓力已經升高，但尚不至於擴散成普遍性的金融風險。

中國 A + 投資：動盪的時代尋找確定性的存在

群益華夏盛世基金經理人蘇士勛指出，中國的投資主軸就是在動盪的時代尋找確定性的存在。除了中美貿易戰的不確定性帶來對中國下半年景氣的擔憂外，目前面臨的最大困境在於中國貨幣政策中性偏緊，防風險降槓桿導致短期流動性的錯配，以及違約事件與信用緊縮影響投資的信心層面。

蘇士勛表示，短線上，中國股市資金受多樣因素影響暫時退場觀望，但基本面產經結構仍持續改善中，止跌訊號要看量能，只要量能回溫、指數回穩多天，就是落底訊號，建議投資主線尋找長期前景佳，階段業績穩定度高的族群以求保護下檔風險，整體而言，大中華仍是下個十年亞太區最大也最有投資商機的市場，靜待股市整體落底訊號。現階段看好必須消費，醫藥，教育，新能源汽車類股。

台股萬象更新：4 新 + 上游優於下游的選股策略

群益投信投研部主管陳煌仁指出，台股接下來還是選股重於選市，以 4 新以及上游優於下游、為投資主軸；4 新指的是「新應用、新規格、新能源、新獎勵」；以電子股來看，選股標準以新產品、新應用，營收攀升與毛利率高的產業為主，像是 AI、虛擬貨幣、高速傳輸、3D 感測、AR/VR 等，在規格提升選項則是注重市場產值與成長率，像是光學鏡頭、車用電子、5G 網通、Data center、電競等產業。

非電部分，可以政策受惠中營運趨勢轉佳的綠能風電、生技產業，加上節能減碳主軸中，零組件成長幅度優於產業成長幅度的新能源車、車用零組件。上游優於下游部分，看好報價走揚的 Wafer、被動元件、記憶體，以及景氣擴張投資增加，營收成長的自動化機器人相關族群。