投資難為 股債都波動 平衡基金、核心、衛星投資法教戰

延續上半年投資市場的各種紛擾，時序進入下半年，貿易戰議題未歇、美國升息也持續牽動投資人神經，鉅亨基金交易平台與摩根投信，分別針對長線投資及升息環境下的投資策略給予投資人建議。過去只要股市波動加劇，法人多會建議從債市尋求低風險資產作為「避風港」，但摩根投信認為，今年市場變化難測，在股債波動都加劇的情況下，投資人可增加股債靈活配置的平衡基金布局；鉅亨基金交易平台則建議投資人不要殺進殺出，用核心、衛星投資法，打造自己的投資舒適圈。

掌握多重資產 分散布局抗震力強

摩根資產管理產品策略部副總陳若梅表示，儘管全球經濟仍在溫和成長階段，但今年政治、地緣風險成為影響投資市場的最大黑天鵝，股債波動雙雙攀升下，風險管理也更加重要。從投資面來觀察，目前公債殖利率趨勢向上，預期股票表現仍會優於債券，但擔心股市震盪較大的投資人，建議可以透過平衡型基金來做布局，既可以參與股市的成長，也能達到降波動的效果。

陳若梅指出，在挑選平衡型基金時，可以觀察這檔基金的配置是否夠分散，投資的標的是否夠多，才能達到分散的效果。若能配置多重資產，則可利用資產間的相關性差異，降低整體投資組合波動風險；在匯率上，由於今年全球貨幣的波動不小，因此基金是否有參與全球投資機會，並能做到高度匯率避險，對整體績效也有很大的影響；至於利率風險上，也須留意基金在因應利率變化的敏感度。預期在全球短期仍會維持高波動情況下，如何讓資產達到分散的效果，絕對是現階段投資上不可忽視的一點。

532 核心、衛星法

鉅亨基金交易平台策略長張榮仁指出，近期的市場震盪頻繁，不少投資人受不了大盤上沖下洗，更有投資人在大跌的時候選擇認賠出場，這其實都是投資方法上常見的問題。很多人投資偏好短進短出，但將時間拉長來看，股市的報酬往往來自少數幾日，只要錯過這幾天的收益，往往會嚴重影響整體投資績效，這也表示要抓對進場點十分不容易，因此若趨勢正確，持續留在市場就十分重要。

張榮仁表示，向來在投資圈十分有名的耶魯大學校務基金就是一個很好的投資案例，這個規模達 272 億美元的校務基金，近 20 年的年化報酬率為 12.1%，從該基金的投資方向來看，主要是掌握參與經濟成長、發揮抗跌效果及抵抗通貨膨整等要素。對應到基金投資，可用股票、債券、不動產基金，5:3:2 的比例來做長線佈局，若以此配置過去 22 年的報酬來看，平均年化報酬率達 8.8%，而最大下跌年度跌幅為 28.6%，比起單股票投資下跌逾 40% 也相對抗跌。

張榮仁建議，投資人可以在資產配置上分配 50% 的核心投資在例如多重資產、全球型股票、全球債券型基金，30% 次核心布局在如全球新興市場、區域型股票、全球高收益債、新興市場債基金，最後的 20% 衛星可投資於波動度較大的單一國家、單一產業型基金，除了達到分散，也能降低波動，適合作為長線投資的基本配置，也是全球市場震盪之際能兼顧風險及收益投資方式。

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