下半年投美股，首選小型股

供應管理協會 (ISM)7 月 2 日公布，2018 年 6 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 自 5 月的 58.7 升至 60.2、優於經濟學家原先預期的 58.4。截至 2018 年 6 月為止的 12 個月期間 ISM 製造業 PMI 平均值為 59.0，這段期間的高、低點分別為 60.8、56.5。華爾街日報報導，2018 年 2 月的 60.8 創下 2004 年 5 月以來最高紀錄。 新聞來源: MoneyDJ 新聞 2018-7-3

今年爆發許多的不確定性，主要股市大多收黑，僅有美國股市一枝獨秀，在經歷六月份修正之後，美股（標普 500 指數）上漲 1.99%，而美國小型股（標普 600 指數）則上漲了 9.72%。美國 6 月份的 ISM 指數，展現美國經濟活動依舊強勁，進入 2018 下半年，在不知道不確定性何時會消散的同時，美股還能不能繼續投資？

1. 看看美國 ISM 製造業指數說了什麼：產業活動熱絡、通膨溫和

與其他主要經濟體不同，美國製造業似乎越走越強。6 月份美國 ISM 指數來到 14 年高點，顯示整體美國經濟動力不減。觀察主要領先指標，新訂單雖從 5 月份 63.7 小幅回落至 63.5，但依舊維持在強勁擴張區間 60 以上，顯示美國製造業活動依舊熱絡。存貨水準方面，過去一年新訂單強勁，而客戶存貨大幅下降，表示目前市場銷售狀況良好，即便製造業廠商極力增加庫存，因交貨狀況加速，截至 6 月的庫存下降。另一方面，此次調查原物料價格較前兩個月下降，反應近期通膨將維持溫和走勢。進出口方面，即使在目前貿易議題不散的狀況下，進出口的狀況依舊不差，狀況較好或與前期相同的比例上升。

ISM 製造業指數：商業增溫、存貨下降

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 貿易戰疑雲未退，美國小型股較不受強勢美元影響

貿易戰何時會落幕非常難預測，全球的緊張關係推高美元，再加上近期美國經濟狀況與其他國家拉開，美國獨強的狀況越來越明顯，在其他主要國家大多處在政經震盪下，強勢美元可能將再維持一陣子。而相較美國大型股票，美國小型股票因為主要經營國內業務，較不受到匯率變動影響，下圖顯示美國小型股票不受美元走強的表現，而近期的美國零售銷售數據顯示內需持續強勁，支撐美國小型股票走勢。

美元走強期間，小型股相對表現更好

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/3。指數採羅素 2000 與標普 500 總報酬指數。

3. 美股修正之後，小型股反彈更快

基於小型股較活潑的特性，通常在美國股市修正之後，美國小型股票反彈的幅度更大。根據歷史經驗，在美股經歷一段修正之後，小型股平均反彈的幅度在未來各個區間都優於大型股票。

修正後，小型股更會漲

下跌期間 三個月 六個月 一年 兩年 三年 大型股 -28.7% 8.0% 18.0% 24.6% 44.2% 64.1% 小型股 -30.2% 12.1% 23.9% 35.4% 61.0% 83.7%

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/3，期間為 1998/9/30-2018/6/30。指數採羅素 2000 與標普 500 總報酬指數。數據採取美股跌幅大於 13% 的期間，1990/5/31-10/31、2000/8/31-2002/9/30、2008/5/30-2009/2/27、2010/4/30-6/30、2011/4/29-9/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美國前景好，小型股更能受惠於強勁內需

美國經濟強強滾，ISM 細項更指出美國製造業動能沒有強，只有更強。庫存及交貨狀況都顯示目前供需狀況良好，通膨壓力溫和，有利維持經濟成長。鉅亨基金交易平台看好整體美國股市，雖然貿易戰全面開打的可能性不高，但就美元持續強勢的狀況下，一旦美股開始反彈，小型比大型股票表現突出的機會更高。

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