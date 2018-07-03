【顧德投顧】加權日KD黃金交叉，週KD死亡交叉

◆盤勢分析

早盤衝太快遇季現賣壓壓回

全球股市變動仍大，仍須留意川普的下一步，目前操作不宜太積極

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日指數下跌日 KD 仍黃金交叉 (但略有收斂)，而週 KD 死亡交叉，定義為反彈格局，不論買股賣股手腳都要快

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪走低

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰並未出現緩和，個股反彈仍需留意防守點

【被動元件】：以 2327 國巨、2492 華新科為指標，6173 信昌電、3026 禾伸堂、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群題材仍在，為多頭火種

【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電、8039 台虹，盤中再傳環保問題，而出現部分個股被錯殺，影響整體走勢

【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，今表現相對抗跌，留意 TESLA 股價

【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

