【IPO追蹤】小米(01810-HK)一手中籤率100% 傳有「蝕本」暗盤交易

香港首隻「同股不同權」新股小米(01810-HK)上周四(6月28日)截止認購。市場消息透露，將於周一掛牌(7月9日)的小米，一手中籤率100%，逾2.5萬人申請一手；至於獲分派2手有1.5萬人，認購9手穩獲2手。

至於B組的大戶方面，小米未收獲「頂頭錘飛」，最大一張飛為認購1000萬股，獲分97.2萬股，即4860手。

早前有消息指，小米定價為每股17元，屬其招股區間17至22元下限。

目前已有市場消息稱，已有機構投資者進行暗盤交易，有投資者以每股16.15元買入小米股份，總值2800萬美元(約2.184億港元)，較招股價17元跌5%。而較早前，有投資者叫價15.6元，較招股價折讓8.24%，但當時未有成交。

此外，已有18隻窩輪獲批與小米同步上市，其中瑞通的(23041)認購輪行使價為13.88元，較小米招股價17元，折讓18.35%，奭為全城最低；不過，最高行使價的小米認購輪亦是瑞通發行(23048)，其行使價為28.88元，較招股價有69.88%溢價。

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