盛松成：我不認為人民幣還會大幅貶值

近期人民幣兌美元匯率貶值，有一定基本面因素的影響，是正常的市場反應，但同時也可能疊加了市場預期的共振，所以匯率跌得比較急。事實上，在中美貿易摩擦之初，人民幣曾經出現了較為迅速的升值，部分原因是市場對中國可能重蹈“廣場協議”的覆轍有一定的預期。當時我就提出要警惕人民幣在升值方向上的超調，避免從貿易摩擦轉向匯率摩擦。同樣地，現在也應警惕人民幣在貶值方向的超調。隨著美元指數走強，發達國家和新興市場貨幣都有一定程度的貶值，而近日人民幣的貶值幅度已經超過了美元指數的升幅，在美元指數連續兩個交易日回調的情況下，人民幣兌美元的雙邊匯率依然有較大幅度的貶值，說明目前市場受情緒驅動較大。今年以來，人民幣對美元呈雙向波動，因此，不應對人民幣貶值作過度的解讀，更不能認為是央行主動引導人民幣匯率的貶值。

第一，應理性看待中美貿易摩擦。美國的貿易保護政策不僅僅針對中國，對其他許多國家也有，都是出於自身經濟利益的考慮。而歷史表明，世界經濟的繁榮發展，仍需要依靠國與國的相互合作、相互依賴。貿易摩擦本身也應一分為二來看，它能使我們更理智、更冷靜地看待我國現階段在世界經濟中所處的地位、薄弱環節和發展發向，這對我們未來的發展無疑是一劑良藥。

第二，我國金融強監管已經取得了一定成效，金融對實體經濟的支持在增加。如果對金融去槓桿的進程做一回顧，可以發現，金融強監管初期，資金在金融體系内流轉減少，最初表現在了M2增速大幅下降上。而近期，金融去槓桿已經傳導至社會融資規模增量下降，這恰恰表明金融體系内部的資金空轉已大幅減少。而當資金重回實體經濟領域時，我們也觀測到，最近一兩年來，M2與名義GDP增速相關系數大幅上升。從基本面看，中國的經濟也不差，比如工業企業利潤仍在改善，經濟活力也在逐漸增強。併且，我國經濟對外依存度已經比較低，主要靠内需拉動。而隨著我國金融逐漸穩定，對房地産的調控也在不斷探索中，因此沒有必要悲觀。

第三，我國貨幣政策獨立性較強，我們仍堅持穩健中性的貨幣政策。最近人民銀行實施了定向降準的政策，好處是有針對性，而非普遍性放水。從貨幣政策角度看，我們依舊保持穩健中性原則，在這一基礎上，運用貨幣政策調節功能，引導流動性，支持薄弱環節，也符合供給側結構性改革的要求。值得一提的是，定向降準事實上也緩解了流動性過緊的壓力，這是維持實體經濟正常運行所需要的。

第四，今年以來，我國跨境資金流動保持基本穩定。5月份，銀行結售匯順差1235億元人民幣(等值194億美元)，在4月首次轉正的基礎上，規模進一步擴大。其中，銀行自身結售匯雖仍為逆差，但逆差規模較上月繼續縮窄;銀行代客結售匯實現順差達1433億元人民幣，比上月擴大509億元人民幣。同時，我國外匯儲備仍保持逐月增加態勢。

作者： 看政策

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