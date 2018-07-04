【永豐期貨】台指選擇權盤前－開高走低 台股再測年線支撐

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 11 點至 10621 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 94.72 點，電子期逆價差縮至 - 1.54 點，金融期逆價差縮至 - 7.82 點。現貨部分，三大法人賣超 103.05 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2509 口至 1553 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3274 口至 28917 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4704 口至 5056 口。

週一美國股市四大指數在科技股帶動下開低走高，帶動台指期早盤以上漲開出，現貨開盤也同步開高後一度衝高再度挑戰季線反壓，但隨著人民幣中間價開出後在離岸人民幣紛紛貶破 6.72 大關，亞股漲點開始收斂也導致台股開高走低，且港股周二開盤補跌盤中跌幅一度超過 4%，陸股同步開低走低，早盤跌幅超過 1%，加上人民幣貶勢擴散衝擊亞洲匯市，台幣盤中由升轉貶貶幅超過一角，台股 10 點半過後跌幅擴大反倒回測 10700 點大關，所幸午盤後陸股翻紅推升台指期尾盤拉高，終場加權指數下跌 62.22 點或 0.577%，收在 10715.72 點，成交量能 1712.06 億，較前一日增加 263.35 億。技術面來看，週二日 K 連二黑且失守 5 日線，所幸 KD 指標維持黃金交叉，指數短線急跌仍有反彈機會，但上方均線下彎且台幣貶勢未止，指數仍可能多次回測年線關卡尋求多方支撐。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 降至 1.06，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.21% 升至 14.62%，賣權平均隱含波動率由 17.19% 升至 17.91%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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