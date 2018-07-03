台股盤後─陸股破底拖累投資人信心 指數收跌62.22點年線再失守

台股今 (3) 日被動元件僅演了半場不到的好戲，國巨、華新科創高後翻黑，盤中陸股破底表現也影響投資人信心，雖有權值股台積電 (2330-TW)、台塑 (1301-TW) 集團及台泥 (1101-TW) 等股撐盤，可惜電子、金融股走弱，拖累大盤指數翻黑，終場收在 10715.12 點，下跌 62.22 點，成交量 1707.19 億元，年線再宣告失守；法人強調，台股收盤後陸股反彈，指數年線保衛是重要關卡。

美股周一拉尾收紅，台股今 (3) 日以高盤開出，早盤以 10802.88 點開出，上漲 24.94 點，早盤在權值股台積電、被動元件股國巨 (2327-TW)、華新科等股及台塑集團、台泥領軍下，指數一度拉升到 10873.48 點，上漲 95.54 點。

盤面上，台積電開高守在紅盤之上作收、大立光 (3008-TW) 開高走低翻黑收跌 0.65%，鴻海 (2317-TW) 紅翻黑收跌 0.37%，被動元件股則是僅在上半場表現強勢，國巨、華新科盤中雖再創新高，但卻出現高檔調節賣壓，終場翻黑作收；宏達電 (2498-TW) 宣布裁員 1500 人，股價大跌。

傳產股部分，集團股表現強勢，台塑集團包括台塑、台塑化、南亞、台化等股齊揚，台泥也是強勢指標，塑膠股、水泥股終場收紅，其餘各類股大多下跌作收；油電燃氣及通信網路股也收紅；金融股跌幅達 0.9%，國泰金壓低作收、元大金等股下跌；電子股跌幅 0.57%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤今日開高後往下殺低，主要是受到陸股開盤後表現破底的拖累，季線賣壓沈重，終場微幅跌破年線；但在台股收盤後，陸股下午盤呈現拉抬，若能留長下影線作收，有助台股明 (4) 日的反彈表現。

簡伯儀表示，年線是重要的支撐，明日如果能重新站上年線且守穩，將有助後續的反彈，但如果無力突破年線，指數恐將面臨壓力；被動元件股今日出現利多下跌的表現，代表投資人信心出現動搖，後續要觀察 6 月營收公布後的表現。

法人認為，中美貿易戰仍將牽動股市表現，以目前情況來看，恐怕到期中選舉時，都不會停止，另外，台積電法說會將召開，市場關注對第 3 季的營運展望是否會出現下修，短線大盤將陷入年線、季線區間整理居多。

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